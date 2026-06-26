“Que no se maree”: Histórico de Colo Colo entrega potente consejo para Felipe Raipán

El joven delantero marcó con solo 16 años ante O’Higgins, pero experimentado Cacique recalcó que ahora viene lo más importante en su carrera.

Colo Colo superó en el último suspiro a O’Higgins por la Copa Chile. Felipe Raipán se anotó con un golazo de aquellos para darle el triunfo por 3-2 y a su vez marcó su primer gol por el Cacique con tan solo 16 años y 114 días.

Anotación para el nacido en Pucón que lo mete en la historia de los albos como del segundo jugador más joven en marcar, solo detrás de Juan Carlos Alegría que anotó con 16 años y 66 días en 1992 ante Magallanes.

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Una alegría que contagió a Fernando Ortiz, quien destacó la labor del joven delantero. “Me pone contento cuando aprovechan una oportunidad. Le dije que disfrute, que se lo merece. Lo seguimos hace tiempo en su categoría”, confesó el “Tano” post pitazo final.

Sin embargo, recalcó que Raipán debe seguir por este camino y no desenfocarse. “Tiene que tener en claro que sino da el 100%, volverá a su categoría”, enfatizó Ortiz.

Histórico de Colo Colo aconseja a Felipe Raipán: “Que no se maree”

Por lo mismo, un histórico de Colo Colo como Alejandro Hisis conversó con Redgol y entregó un importante consejo para el joven Felipe Raipán.

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“Es una frase muy dicha, pero lo fácil no es jugar, lo difícil es mantenerse. Ojalá que tenga la madurez y lo sepan manejar”, indicó de entrada el multicampeón con los albos y que hasta conquistó la Interamericana en 1992.

“En Colo Colo hay profesionales que van a cuidar a este chico para que no se maree. No ha conseguido nada, todavía”, agregó dejando de lado la euforia del golazo ante O’Higgins.

Así las cosas, Hisis recalcó que ahora vendrá lo más importante de su carrera para Raipán. “Ojalá que siga mejorando. La juventud no escucha mucho, pero ojalá sí lo haga con sus compañeros más experimentados. Esto es un proceso”, sentenció.