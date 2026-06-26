El juvenil fue la figura y salvador de los albos, en la victoria sobre O'Higgins por la Copa Chile. Tuvo un momento especial con el King.

El 25 de junio de 2026 será un día que jamás va a olvidar el joven delantero Felipe Raipán, quien se transformó en el “héroe juvenil” de Colo Colo en la Copa Chile.

El delantero de 16 años entró en la historia del elenco albo y le dio tres puntos de oro, porque con un cabezazo a los 91 minutos marcó el 3-2 final del Cacique ante O’Higgins, en el estadio Monumental.

El niño Raipán aprovechó la oportunidad que le dio Fernando Ortiz y en su segundo partido con la camiseta alba dejó su huella. Luego, replicó un icónico momento con su ídolo y ahora compañero Arturo Vidal.

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Felipe Raipán y Arturo Vidal repiten histórica foto en Colo Colo

La historia de Felipe Raipán con Colo Colo es reciente, puesto que el delantero se unió a las filas del Cacique en 2025. Antes de ello, en 2024, y con apenas 13 años, estuvo una semana a prueba y se quedó en la Casa Alba. Su gran rendimiento en los entrenamientos despertó el interés de Luis Pérez y Lizardo Garrido.

El atacante, que por entonces defendía los colores del Club Comercial de Pucón, estaba maravillado en las instalaciones del estadio Monumental, donde se topó con Arturo Vidal, quien recién había firmado su regreso al equipo de sus amores.

Arturo Vidal posando con un niño a prueba en Colo Colo, llamado Felipe Raipán. Foto: Gentileza

Raipán apenas vio al King no dudó en pedirle una foto en febrero de 2024, la que atesoraba como un registró histórico. Ahora, el número 50 de Colo Colo y el ex Juventus son compañeros, pero no olvidan aquel día y repitieron la misma instantánea.

El joven goleador del elenco popular y Arturo Vidal posaron en los estacionamientos del estadio Monumental, ahora como compañeros, y con la camiseta del ariete que pasó a la historia.

Felipe Raipán posando con su compañero Arturo Vidal. Foto: Gentileza

¿El artillero le regaló la camiseta a Vidal tras su noche histórica? No, aquella pieza de colección fue directo para el museo personal de los padres del goleador Felipe Raipán.

En síntesis

Felipe Raipán: El delantero de 16 años anotó el gol del triunfo 3-2 de Colo Colo.

El delantero de 16 años anotó el gol del triunfo 3-2 de Colo Colo. Copa Chile: El partido ante O’Higgins se definió al minuto 91 en el estadio Monumental.

El partido ante O’Higgins se definió al minuto 91 en el estadio Monumental. Arturo Vidal: El histórico jugador posó junto a Raipán recreando una fotografía tomada en 2024.