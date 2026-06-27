Gustavo Puerta, volante de 22 años que ha destacado en la Copa del Mundo, se mostró muy expectante por el nivel del equipo adiestrado por Néstor Lorenzo para el futuro cafetalero en la competencia. "Tenemos que afinar la puntería", fue el desafío que dejó el volante del Racing de Santander.

Colombia terminó el Grupo K del Mundial 2026 como líder, aunque no pudo vencer a Portugal. Pero estuvo a punto con ese gol anulado, literalmente por la punta del zapato de Davinson Sánchez, a poquísimos instantes del final de un encuentro que tuvo a los goleros como protagonistas.

El cuadro cafetalero tuvo varios puntos altos. Y uno de ellos ha tenido un buen nivel durante todo el torneo: Gustavo Puerta, quien es una figura del Racing de Santander, equipo recién ascendido a la máxima categoría de La Liga de España. Tiene 22 años y ha dejado un gran nivel en este certamen.

Algo que confirmó en el difícil duelo frente a los lusos. “El profe siempre me pide mucha movilidad, recibir entre líneas y jugar hacia adelante. Eso fue lo que hice durante el partido: romper esa línea, por momentos jugué de 5 cuando salió (Jefferson) Lerma”, describió Puerta en DSports sobre su función en el Hard Rock Stadium de Miami.

Gustavo Puerta marca a Pedro Neto en el empate sin goles contra Portugal. (Megan Briggs/Getty Images).

“También tuve que sacar el balón limpio desde atrás, creo que hice un buen trabajo. Nos faltó un poco de suerte, llegamos muchísimas veces, fue uno de los partidos donde más creamos situaciones”, aseguró Puerta, quien también pasó por el Bayer Leverkusen y el Nuremberg, ambos de Alemania.

Aunque eso lo dejó con muchas expectativas para el futuro. En la ronda de 32 mejores, Colombia chocará ante Ghana. “Pero lo importante es crear las situaciones, mejoramos mucho en eso, tenemos que afinar la puntería para lo que viene.”, fue el desafío que planteó el mediocampista oriundo de La Victoria.

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Gustavo Puerta quiere la final del Mundial 2026 con Colombia tras el empate vs Portugal

Este volante de Colombia, una sorpresiva figura que ha tenido el Mundial 2026, quedó con buen sabor a pesar de no haber podido celebrar una victoria ante Portugal. “Todos estamos muy ilusionados, pero esto es paso a paso”, afirmó el todoterreno centrocampista.

Gustavo Puerta en acción ante la República Democrática de Congo. (David Ramos/Getty Images).

“Vamos por el cuarto escalón, pensamos partido a partido. Siempre con la misma motivación, querer hacerlo bien y llegar a la final que todos queremos”, aseguró Puerta para mostrar el apetito que tiene el vestuario de llegar al duelo para definir al ganador del trofeo.

Cuando le consultaron a Puerta qué es lo que más realza del elenco colombiano, no titubeó. “Destaco la unión, la familia que hay. Que uno se mata por el otro, si alguno pierde un balón, el otro está para apoyarlo. La hermandad ha sido la clave, si seguimos así llegaremos demasiado lejos”, sentenció el mediocampista, que fue comprado por el cuadro cántabro en 3,5 millones de euros.

Revisa el compacto del empate entre Colombia y Portugal

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo K del Mundial 2026

Colombia se consagró como líder del Grupo K, mientras que Portugal quedó escolta y la República Democrática del Congo consiguió clasificar de manera heroica a la ronda de 32 mejores.