Revisa las imágenes de la niñez del que está a un paso de ser refuerzo albo. Hincha acérrimo del Cacique desde pequeño, según los registros.

Iván Román se acerca a pasos agigantados a Colo Colo, luego de que fuera cortado del Atlético Mineiro por el DT Eduardo Domínguez. A falta de la firma, es un hecho que el defensor se calzará la camiseta alba.

Es ahí donde afloran viejos registros de su pasado albo a pesar de haberse formado en Palestino. El joven jugador saltó desde los árabes al fútbol brasileño, pero su pasión siempre fue por el Cacique.

En registros de su padre Ramiro Román e imágenes de redes sociales, Iván Román aparece en numerosas fotos mostrando su fanatismo por los albos. Desde pequeño vibró con los colores que ahora está a un paso de vestir.

Iván Román desde niño colocolino

A pesar de su corta edad, Iván Román luce como un experimentado en cancha. A un paso de firmar por Colo Colo, sus primeros acercamientos al fútbol fueron por su pasión por el equipo albo.

Junto a Matías Fernández, haciendo el símbolo albo y viendo al equipo como un hincha más en el Estadio Monumental son parte de las imágenes del jugador en su etapa de niñez. Hoy está cerca de cumplir su sueño de defender al club de sus amores.

Iván Román viene de sumar minutos solo en la selección chilena en los últimos meses, ya que en Atlético Mineiro no fue considerado. Sin embargo, la dirigencia del Galo no quiere desprenderse del todo de él y lo siguen viendo como un jugador exportable.

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Por eso, pese a que Colo Colo quería un préstamo con opción de compra, la operación apunta a que el jugador de la Roja será cedido hasta fines de 2027 sin esta chance. En las próximas horas debiera hacerse oficial el fichaje.