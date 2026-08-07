El DT del cuadro Pirata dejó un recado para mantener el foco de su plantel, que tiene la llave vs Platense por la Copa Libertadores inmediatamente después del derbi ante los granates.

Hernán Caputto sabe que el triunfo que obtuvo Coquimbo Unido ante Deportes La Serena en el clásico de la primera rueda no significa nada. Que esa victoria gracias a un gol de cabeza de Alejandro Camargo en el estadio La Portada el 14 de febrero quedó en el olvido.

Y eso mismo quiso refrendar en la rueda de prensa que marcó la antesala del duelo entre Piratas y Papayeros. “No creo en el exceso de confianza, todos los años y torneos son diferentes. Cada partido también lo es”, manifestó Caputto, quien estuvo acompañado por Pablo Rodríguez en esa conferencia conjunta.

“Para mí los clásicos son siempre importantes. No son un partido más. Y por tanto seguro que será duro, difícil, debido al comportamiento del equipo y los jugadores que tienen ellos. Lo tomamos con la mayor responsabilidad”, agregó el DT del cuadro aurinegro.

Hernán Caputto habla con Manuel Fernández en el partido que Coquimbo Unido perdió vs Palestino. (Diego Martin/Photosport).

Tuvo más sobre eso. “Sabíamos que tendríamos algunos jugadores diferentes con respecto a los que jugarán el sábado“, explicó el otrora golero de Universidad de Chile sobre las modificaciones que hizo en la oncena que venció por 1-0 a San Marcos de Arica por la fase grupal de la Copa Chile.

“Se piensa plenamente en el clásico. Netamente pensamos en eso, cada partido lo tomamos así. El anterior partido ya fue, el que viene siempre será el más importante”, fue otra advertencia que el exentrenador de Deportes Copiapó les dejó a sus pupilos.

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Caputto enciende la presión a Coquimbo Unido para el clásico vs La Serena

Hernán Caputto sabe que Coquimbo Unido podría darle otro duro golpe a Deportes La Serena y dejar casi en la cornisa a su colega Felipe Gutiérrez. Pero eso no es algo que le importe. Sólo quiere escalar con el equipo en la tabla de posiciones.

“Jugamos en nuestro estadio, mejoramos el tema de luz y estará a tope en la Copa Libertadores. Está muy bueno el pasto, eso es muy relevante. Seguro que será un gran espectáculo. Estamos contentos por eso, pero aparte porque jugamos contra nuestro clásico rival”, valoró Caputto.

Alejandro Camargo festejó así la victoria del Barbón ante los granates como visita. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Sin perder de vista la llave frente a Platense por los octavos de final del trofeo de clubes más deseado de América. Ni tampoco la Liga de Primera. “Más allá de la primera rueda, todos los partidos son difíciles. Queremos estar en la vanguardia del torneo nacional”, fue el deseo del entrenador aurinegro.

Hernán Caputto tras la victoria de los Piratas en La Portada. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

“En los demás hemos estado muy bien, pero queremos estar más arriba. Respetamos al rival, pero tenemos las armas necesarias para afrontar el partido de la mejor manera”, sentenció Hernán Caputto para este duelo, pactado para el sábado 8 de agosto a contar de las 17:30 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

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Así va Coquimbo Unido en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Coquimbo Unido marcha en el 6° lugar con 24 puntos, aunque tiene un partido pendiente al cabo de 17 fechas disputadas.