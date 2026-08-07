El ex arquero de la selección chilena protagonizó un grave accidente a la altura del kilómetro 332 de la Ruta 5 Sur.

Nelson Tapia, ex arquero de la selección y mundialista en la cita plantearía de Francia 1998, protagonizó durante esta madrugada un grave accidente vehicular en la Región del Maule.

El hecho se produjo a la altura del kilómetro 332 de la Ruta 5 Sur, en la intersección con la ruta L-651. Ahí, por causas que todavía se están investigando, el actual entrenador de Imperial Unido de la Tercera División A perdió el control del auto que conducía.

Al no poder maniobrar de buena manera, el vehículo terminó volcado a unos 50 metros de la calzada, lo que obligó a que llegara personal de emergencia. Por suerte para el ex meta, pese a sus lesiones graves, se encontraba fuera de riesgo vital.

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El resultado del alcotest de Nelson Tapia tras su accidente

De acuerdo a información entregada por Carabineros, los primeros antecedentes apuntaron a que el ex Universidad Católica y Cobreloa conducía en estado de ebriedad al momento del choque.

Nelson Tapia actualmente es el entrenador del Imperial Unido de la Tercera División A del fútbol chileno. | Foto: Photosport.

Luego del arribo del personal policial al lugar, al ex jugador se realizó el alcotest correspondiente. Este examen, dio como resultado 1,04 gramos de alcohol por litro de sangre.

Desde la propia institución confirmaron que Nelson Tapia quedó apercibido conforme a las instrucciones de la Fiscalía. Además, posteriormente fue dejado en libertad.

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En síntesis