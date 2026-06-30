El mundialista de Francia 98 se fue con polémica de su anterior banca y en la misma división otro equipo abrochó su firma.

Nelson Tapia vuelve a ser noticia en el fútbol chileno a poco de haber dejado la banca de Constitución Unido. El ex portero se fue con polémica del equipo de Tercera A hace unas semanas.

“Tras haberme enterado hace un par de días sobre la inminente llegada de Alejandro Pérez como nuevo entrenador, me veo forzado a dejar el cargo de director técnico”, anunció confirmando su adiós en sus redes sociales.

Pero como el hombre conoce la división y tiene experiencia en bancas tras su paso por el fútbol ecuatoriano, ya tiene nuevo club. Más al sur del país lo amarraron como flamante nuevo entrenador.

Nelson Tapia y su nuevo desafío

Desde Imperial Unido se movieron rápido y tendrán a Nelson Tapia como su nuevo entrenador en la Tercera A del fútbol chileno. El elenco sureño pelea por no descender en la parte baja del torneo.

“Tras confirmarse la salida de Mauro Astrada, y a falta de la oficialización del club, según información de Novena Pasión, Nelson Tapia se hará cargo del banquillo de Imperial Unido a partir de este martes 30 de junio“, informó el medio Novena Pasión.

El mundialista de Francia 98 tiene como misión levantar cabeza en el torneo con el elenco del sur, luego de buena campaña en Constitución Unido. Ahí dirigió ocho partidos y tuvo un 54% de rendimiento.

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Imperial Unido tiene 13 puntos y ocupa el lugar 10° del torneo, lejos ya de posiciones por pelear el ascenso. El líder del torneo es Quintero Unido, seguido de Lautaro de Buin.