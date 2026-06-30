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Fútbol chileno

Tras 10 temporadas juntos: avisan millonaria demanda de marca deportiva a club del fútbol chileno

Popular elenco de la Primera B sigue sufriendo con polémicos casos fuera de la cancha. Ahora se le acusa de deber dineros a empresa que los vistió por años.

Por Nelson Martinez

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Nueva polémica para club del sur del país.
© Photosport.Nueva polémica para club del sur del país.

El fútbol chileno tiene una nueva polémica fuera de las canchas, esta vez con Curicó Unido como el afectado. El club anunció hace unos meses que ponía fin a la relación con Onefit, marca que los vistió por 10 temporadas, caso que volvió a ser noticia ahora.

Según reportaron en el Maule, la popular empresa deportiva presentó una demanda civil contra el elenco tortero. Ahí solicitan el pago de $226.331.594 por concepto de indumentaria deportiva presuntamente adeudada.

“Según la demanda, la empresa sostiene que entre 2022 y 2025 suministró indumentaria al plantel profesional, cuerpo técnico, divisiones inferiores y tienda oficial del club, manteniéndose impagas diversas facturas y entregas de mercadería”, informan los medios Goles del Curi x Día y La Torta Deportes.

Curicó se defiende

En Curicó (hoy vestidos por KS7) rápidamente se movieron por la movida judicial de la marca Onefit, que acusa presuntos dineros adeudados. En el club de Primera B tienen clara su postura sobre el caso y se la jugarán en tribunales.

Foto: Curicó Unido

Foto: Curicó Unido

“La corporación (Curicó) afirma que las obligaciones fueron extinguidas mediante un acuerdo de compensación suscrito entre ambas partes el 10 de abril de 2025, en el que la entrega de indumentaria habría sido compensada mediante prestaciones publicitarias”, reporta el citado medio.

Bajo esa información, en el Curi afirman que parte de la mercadería correspondiente a 2025 fue devuelta a la empresa. Por eso ahora habrá que ver qué decide la Justicia en un gallito que tiene para rato.

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En lo deportivo, Curicó Unido igualó 2-2 ante U de Concepción, por Copa Chile. El elenco de las tortas es líder del grupo F de Copa Chile, con siete unidades y este domingo visitará a Ñublense, en Chillán, a las 15.00 horas.

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