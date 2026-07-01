Pese a que el jugador quiere seguir vistiendo la camiseta del Cacique, todavía hay una piedra de tope que sigue evitando que se llegue a un acuerdo.

Leandro Hernández es uno de los hombres del momento en Colo Colo. Más allá del buen nivel del canterano en el último tiempo, lamentablemente también está haciendo noticia porque está cerca de irse libre del club.

El contrato del atacante de 21 años es hasta diciembre de este 2026, razón por la cual en los últimos meses se ha estado conversando y negociando la opción de renovar su vínculo. No obstante, el acuerdo todavía no se materializa.

“Han habido algunas conversaciones donde ha habido algunos avances. Efectivamente estaba media trabada la cosa y nosotros hemos hecho algunos gestos. Entiendo que estos días Jaime Pizarro con Daniel Morón van a tener algunas reuniones para ir superando este tema, que espero sea para bien de todos”, declaró hace unos días el propio Aníbal Mosa al respecto.

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La piedra de tope en la renovación de Leandro Hernández en Colo Colo

De acuerdo a información entregada por el periodista Christopher Brandt de ESPN, lo que está separando el acuerdo entre ambas partes es la cláusula de salida del jugador y la duración del vínculo.

“El jugador quiere renovar, pero hoy la principal piedra de tope entre las partes es la cláusula de salida y los años de contrato. La última propuesta que debe responder Blanco y Negro es la de un contrato corto sin cláusula de salida. Negociación abierta”, detalló Brandt.

Leandro Hernández ha podido consolidarse en este 2026 con la camiseta de Colo Colo. | Foto: Photosport.

Estas tratativas llegan justo en el mejor momento de Hernández en Colo Colo. Sin ir más lejos, en esta temporada 2026 el delantero ha jugado 23 partidos, siendo 14 por la Liga de Primera, seis en Copa de la Liga y tres en Copa Chile, con cinco goles y cuatro asistencias en 1258 minutos de acción.

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