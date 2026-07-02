El Pajarito, capitán del cuadro charrúa, se refirió al estrepitoso fracaso de la Celeste en la Copa del Mundo. ¿Dijo algo sobre Bielsa? ¡Revisa sus palabras acá!

A pesar de que es el capitán de Uruguay, recién este jueves 2 de julio Federico Valverde sacó la voz para desahogarse luego del fiasco que protagonizó su país en el Mundial 2026. El equipo adiestrado por Marcelo Bielsa no fue capaz de pasar la fase grupal.

Ni siquiera en una zona en la que estaba junto a España, Cabo Verde y Arabia Saudita. Eso, por supuesto, desató un sinfín de críticas para el Loco, quien le puso fin a su ciclo al mando de la Celeste con una extensa conferencia de prensa donde reveló algunas peticiones del plantel.

También engrandeció a algunas figuras. Entre ellas, a Valverde, polifuncional jugador que milita en el Real Madrid de España. El Pajarito usó su cuenta de Instagram para escribir algunos descargos. “Ya pasaron varios días desde la eliminación y recién ahora puedo empezar a procesar todo lo que viví”, introdujo el futbolista surgido en Peñarol.

Federico Valverde salió en los 60 minutos del duelo ante España. (Getty Images).

“Aunque sé que hay una parte de mí que, posiblemente, nunca logre superar otra eliminación en primera ronda, como la que sufrí en el Mundial de Qatar. Esa espina todavía sigue clavada”, agregó Valverde, quien recordó la terrible experiencia charrúa en 2022 bajo la dirección técnica de Diego Alonso.

Así quedó el Pajarito Valverde tras Qatar 2022. (Clive Mason/Getty Images).

Y prosiguió. “Siento una responsabilidad enorme por mi país. Es un orgullo que me llena el alma. Hice todo lo que estuvo a mi alcance: me preparé física y emocionalmente e intenté no volver a repetir lo que pasó, trabajando duro durante toda la temporada. Pero, evidentemente, no alcanzó”, manifestó el todoterreno jugador de los Merengues.

“Asumo la derrota. Asumo por completo la responsabilidad de no haber podido cumplir con mi deber hacia la selección y hacia ustedes. Me hago cargo del fracaso y sé que no estuve a la altura”, reconoció Valverde, como si con ese texto con tintes de mea culpa bastara.

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Valverde niega su renuncia a la selección de Uruguay tras la eliminación en el Mundial 2026

De todas maneras, Federico Valverde reafirmó su compromiso con la selección de Uruguay, que protagonizó un fiasco en el Mundial 2026. “Bajo ningún punto de vista renunciaré a representar a mi país, aunque me cueste la vida”, aseguró el mediocampista de 27 años.

Agregó más a un final de un texto tan reposado como frío. “No sé cómo ni cuándo, pero les juro por mi vida que no voy a irme de esta selección sin dejarla en lo más alto”, apuntó el Pajarito Valverde, decidido a limpiar su turbia imagen con el equipo nacional.

Federico Valverde intenta consolar a su compañero Nicolás de la Cruz. (David Ramos/Getty Images).

Eso sí, el jugador madridista demostró que no puede solo en una selección que ganó su último torneo importante, al menos a nivel adulto, en la Copa América 2011 que se disputó en Argentina. Y que aunque gritaron a los cuatro vientos que han ganado cuatro Mundiales, concretamente sólo levantaron dos. Por allá por 1950, hace 76 años, fue el más reciente.

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