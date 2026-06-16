El capitán del cuadro charrúa reconoció que estaban asustados en el arranque del compromiso ante Arabia Saudita.

Una de las grandes cualidades de la selección uruguaya es su historia es la pachorra, la garra, la personalidad, sin embargo, aquellos rasgos parecen ser cosa del pasado.

El cuadro Celeste apenas empató en su estreno en el Mundial 2026 ante Arabia Saudita, y pudo ser un debut peor, debido a que pudo conseguir el 1-1 final en el último tramo del encuentro jugado en Miami.

El capitán del equipo uruguayo es Federico Valverde, quien dio declaraciones tras el empate y que no gustaron mucho al pueblo charrúa, debido a que reconoció que entraron asustados a jugar con los árabes.

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Valverde y el susto uruguayo en el debut en el Mundial 2026

Federico Valverde, estrella de Real Madrid, reconoció que el equipo de Marcelo Bielsa entró “nervioso” al terreno de juego y que el pánico escénico no le permitió jugar bien en el primer tiempo.

“Creo que obviamente nos jugó un poco en contra el debut, los nervios, la ansiedad de siempre ir a buscar le gol“, dijo el 8 del elenco celeste, en declaraciones que no cayeron bien en Montevideo.

Luego, reconoció que en el complemento jugaron mejor e hicieron lo que les pidió el Loco Bielsa: “creo que en el segundo tiempo pudimos hacer más lo que nos pidió el entrenador”.

Federico Valverde fue el líder de Uruguay ante Arabia Saudita. (Photo by Lars Baron/Getty Images)

“Queríamos ganar así que enojados, frustrados, pero yo como capitán contento por el sacrificio de todos mis compañeros. El partido fue duro para nosotros y duro para ellos”, cerró.

Uruguay intentará sumar su primera victoria en el Mundial este domingo, cuando se mida ante la sorprendente Cabo Verde, que le sacó un empate 0-0 a España en el apretado Grupo H.

En síntesis

Uruguay empató 1-1 contra Arabia Saudita en Miami durante su debut en el Mundial.

empató 1-1 contra Arabia Saudita en Miami durante su debut en el Mundial. El capitán Federico Valverde reconoció que el equipo sintió nervios y ansiedad en el debut.

reconoció que el equipo sintió nervios y ansiedad en el debut. Uruguay enfrentará a Cabo Verde este domingo por el Grupo H del torneo mundialista.

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¿Cuándo y a qué hora juega Uruguay vs Cabo Verde por el Mundial 2026?

El partido entre Uruguay y Cabo Verde por la segunda fecha del Grupo H se jugará este domingo 21 de junio, a partir de las 18:00 horas en Miami.

La tabla de posiciones del Grupo H del Mundial 2026