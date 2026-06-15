El ex capitán de la Roja le puso fichas al proceso del Loco, teniendo en cuenta el legado que dejó en la selección chilena.

Se viene el estreno de Marcelo Bielsa con la selección de Uruguay en el Mundial 2026, donde tienen que enfrentar a una siempre difícil selección de Arabia Saudita, en el estadio Miami.

Un Loco que siempre hace latir el corazón en Chile, con todos los hinchas esperando que les vaya bien en su nueva experiencia en la Copa del Mundo, esta vez con la celeste.

Así también lo detalló Iván Zamorano, quien está en Estados Unidos trabajando en el torneo, pero donde asegura que siempre hay que apoyar a los de nuestro lado y, en especial a Bielsa.

“Zamorano con intensidad, siguiendo a los sudamericanos y es indudable lo viví se lo que significa jugar un mundial y es un orgullo poder estar y mirar quien puede llegar a lo mas alto.

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Marcelo Bielsa cuenta con apoyo chileno en el Mundial 2026.

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“Uruguay tiene más historia, una responsabilidad mayor”

Fue en conversación con Sport890 de Uruguay, quienes entrevistaron a Iván Zamorano, de manera de profundizar el cariño con Marcelo Bielsa y el trabajo que dejó en Chile.

“Marcelo dejó una enseñanza muy grande, estamos muy agradecidos, se encontró una generación maravillosa donde les inculcó trabajo, mentalidad y planificaron a largo plazo y salieron montón de jugadores que nos dieron muchas alegrías”, explicó.

En ese sentido, llamó a tenerle confianza, aunque sabe que en Uruguay la vara es más alta cuando se habla de competir en las Copas del Mundo.

“Con Uruguay tiene materia prima, quizás Uruguay tiene más historia que nosotros y la responsabilidad es mucho mayor, pero va a clasificar, después de octavos pasa cualquier cosa. Marcelo debe mantener al equipo competitivo y alto dese el punto de vista de estar bien preparados”, finalizó.

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