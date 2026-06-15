El técnico argentino no reaccionó de la mejor forma tras alcanzar una igualdad agónica con Arabia Saudita en el estreno.

La selección de Uruguay no se pude estrenar con un triunfo en el Mundial 2026, luego de conseguir un agónico empate por un marcador de 1-1 ante la selección de Arabia Saudita.

Los dirigidos por el técnico Marcelo Bielsa tuvieron que remar más de la cuenta para conseguir la igualdad, donde en el minuto 80 recién pudieron celebrar el tanto de Maximiliano Araújo.

Por lo mismo, el ánimo de Marcelo Bielsa no fue de los mejores una vez que se cerró el partido y lo hizo saber: “Un rival que debimos superar y concedimos minutos en el primer tiempo que no indican que hayamos hecho las cosas bien”.

Marcelo Bielsa lamentó el empate de Uruguay ante Arabia Saudita. (Photo by Molly Darlington/Getty Images)

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Bielsa explota tras el empate de Uruguay

Marcelo Bielsa tuvo que dar una entrevista una vez terminado el empate de Uruguay por 1-1 ante Arabia Saudita, donde el argentino no estaba del todo contento.

Por lo mismo, aseguró que no importaba el duelo de España que empató con Cabo Verde en el mismo grupo, donde mandó un palo: “No, nosotros este partido teníamos que ganarlo”.

En ese sentido, le consultaron por los cambios tácticos que realizó en el compromiso en Miami, cosa que le bajó el perfil de inmediato con todas las ganas de no responder nada.

“El partido cambió, pero no sé si por los cambios o por otro motivo”, fue su breve respuesta antes de poner término al momento.

Mira el video de Bielsa: