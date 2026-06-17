Waterman llega como figura en el conjunto panameño para el debut en el grupo L.

Panamá y Ghana serán los encargados de cerrar la primera fecha del Grupo L en el Mundial 2026, el último de esta histórica edición con 48 selecciones.

El conjunto canalero consiguió clasificar tras finalizar en el primer lugar de su zona en Eliminatorias de Concacaf y llega con Cecilio Waterman y César Yanis, futbolistas con pasado reciente en el fútbol chileno.

De igual manera, Ghana llega tras liderar su grupo en las clasificatorias africanas y disputará su quinta Copa del Mundo, con el objetivo de comenzar sumando.

Cecilio Waterman llega como la figura de Panamá en el debut contra Ghana – Getty

¿Dónde ver EN VIVO Ghana vs. Panamá?

Ghana se enfrenta a Panamá este miércoles 17 de junio, desde las 19:00 hrs de Chile , en el Estadio Toronto de Canadá, por el grupo L de la cita planetaria.

El partido será transmitido EN VIVO por TV en la señal de DSports (610/1610), en la plataforma DGO y estará disponible de manera online en Paramount+, Amazon Prime Vide o para usuarios suscritos al servicio de streaming , además de DAZN.

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Grupo L del Mundial 2026

Recordemos que Avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo tanto, cada punto es decisivo en la lucha por la clasificación.

Inglaterra

Croacia

Ghana

Panamá

Encuesta¿Quién ganará el partido por el Grupo L del Mundial 2026? ¿Quién ganará el partido por el Grupo L del Mundial 2026? Ya votaron 0 personas

En resumen…

Ghana vs. Panamá jugarán por el Grupo L este miércoles 17 de junio.

jugarán por el este miércoles 17 de junio. El partido comenzará a las 19:00 horas de Chile .

de Chile DSports(610/1610), DGO, Amazon Prime y Paramount+ transmitirán en vivo el encuentro en Chile.