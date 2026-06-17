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Mundial 2026

Ghana vs. Panamá: Horario y qué canal transmite EN VIVO y ONLINE el Mundial 2026

Waterman llega como figura en el conjunto panameño para el debut en el grupo L.

Por Franccesca Arnechino

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Ghana enfrenta a Panamá por el Grupo L del Mundial 2026.
© GeminiGhana enfrenta a Panamá por el Grupo L del Mundial 2026.

Panamá y Ghana serán los encargados de cerrar la primera fecha del Grupo L en el Mundial 2026, el último de esta histórica edición con 48 selecciones.

El conjunto canalero consiguió clasificar tras finalizar en el primer lugar de su zona en Eliminatorias de Concacaf y llega con Cecilio Waterman y César Yanis, futbolistas con pasado reciente en el fútbol chileno.

De igual manera, Ghana llega tras liderar su grupo en las clasificatorias africanas y disputará su quinta Copa del Mundo, con el objetivo de comenzar sumando.

Cecilio Waterman llega como la figura de Panamá en el debut contra Ghana – Getty

Cecilio Waterman llega como la figura de Panamá en el debut contra Ghana – Getty

¿Dónde ver EN VIVO Ghana vs. Panamá?

Ghana se enfrenta a Panamá este miércoles 17 de junio, desde las 19:00 hrs de Chile, en el Estadio Toronto de Canadá, por el grupo L de la cita planetaria.

El partido será transmitido EN VIVO por TV en la señal de DSports (610/1610), en la plataforma DGO y estará disponible de manera online en Paramount+, Amazon Prime Video para usuarios suscritos al servicio de streaming, además de DAZN.

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Grupo L del Mundial 2026

Recordemos que Avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo tanto, cada punto es decisivo en la lucha por la clasificación.

  • Inglaterra
  • Croacia
  • Ghana
  • Panamá

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¿Quién ganará el partido por el Grupo L del Mundial 2026?

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En resumen…

  • Ghana vs. Panamá jugarán por el Grupo L este miércoles 17 de junio.
  • El partido comenzará a las 19:00 horas de Chile.
  • DSports(610/1610), DGO, Amazon Prime y Paramount+ transmitirán en vivo el encuentro en Chile.
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