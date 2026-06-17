Panamá y Ghana serán los encargados de cerrar la primera fecha del Grupo L en el Mundial 2026, el último de esta histórica edición con 48 selecciones.
El conjunto canalero consiguió clasificar tras finalizar en el primer lugar de su zona en Eliminatorias de Concacaf y llega con Cecilio Waterman y César Yanis, futbolistas con pasado reciente en el fútbol chileno.
De igual manera, Ghana llega tras liderar su grupo en las clasificatorias africanas y disputará su quinta Copa del Mundo, con el objetivo de comenzar sumando.
Cecilio Waterman llega como la figura de Panamá en el debut contra Ghana – Getty
¿Dónde ver EN VIVO Ghana vs. Panamá?
Ghana se enfrenta a Panamá este miércoles 17 de junio, desde las 19:00 hrs de Chile, en el Estadio Toronto de Canadá, por el grupo L de la cita planetaria.
El partido será transmitido EN VIVO por TV en la señal de DSports (610/1610), en la plataforma DGO y estará disponible de manera online en Paramount+, Amazon Prime Video para usuarios suscritos al servicio de streaming, además de DAZN.
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Grupo L del Mundial 2026
Recordemos que Avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo tanto, cada punto es decisivo en la lucha por la clasificación.
- Inglaterra
- Croacia
- Ghana
- Panamá
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En resumen…
- Ghana vs. Panamá jugarán por el Grupo L este miércoles 17 de junio.
- El partido comenzará a las 19:00 horas de Chile.
- DSports(610/1610), DGO, Amazon Prime y Paramount+ transmitirán en vivo el encuentro en Chile.
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