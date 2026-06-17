El delantero de Santos fue baja en el estreno de la Canarinha ante Marruecos.

Uno de los jugadores que más fanatismo genera en la Copa del Mundo 2026 es Neymar. Por esta razón, su situación en Brasil es seguida de muy cerca por los seguidores.

Si bien el delantero de 34 años ya no pasa por su mejor momento, todavía le queda mucho raspado de fútbol en la olla. Por esta razón, Carlo Ancelotti decidió nominarlo a la cita planetaria, aunque los problemas físicos de los últimos años lo volvieron a atacar.

El regreso de Neymar

Antes que se diera a conocer el listado de Brasil para la Copa del Mundo, Neymar sufrió una lesión jugando por Santos. Si bien se creía que no era de gravedad, ya integrado a su seleccionado se descubrió que se trataba de una lesión muscular de grado 2 en el gemelo derecho.

Estos problemas físicos dejaron fuera a Ney de los amistosos previos a la cita en Norteamérica y tampoco pudo estar presente en el estreno ante Marruecos. Claro que los días han pasado y el panorama del campeón de la Champions League con Barcelona ha mejorado.

ver también Esto opina el modesto Erling Haaland sobre ser el mejor goleador del momento: “Harry Kane y Kylian Mbappé marcaron más”

Neymar apareció en el lugar de entrenamiento de Brasil en Nueva Jersey y ante los reporteros presentes lanzó un “¿me echaban de menos?”. El atacante de Santos trabajó con sus compañeros y todo apunta a que estará disponible en el siguiente duelo.

La Canarinha comenzó con un empate frente a Marruecos que dejó gusto a poco, considerando siempre el cartel de favorito de Brasil. Además a los cinco veces campeones del mundo se les exige jugar bien. El famoso “jogo bonito”.

Neymar no juega desde 2023 por Brasil. Imagen: Getty

El siguiente encuentro de la Canarinha será ante Haití el viernes 19 de junio a las 20:30 horas en Filadelfia. De no pasar nada extraño, Neymar diría presente en este encuentro y los fanáticos esperan que nuevamente aparezca el “jogo bonito”.