Neymar en el álbum del Mundial 2026: cómo comprar el Set de Actualización

Panini Chile confirmó la preventa del Set de Actualización del álbum del Mundial 2026, donde aparece la figurita de Neymar.

La fiebre por el álbum del Mundial 2026 continúa. En Chile, cientos de fanáticos se reúnen en puntos como plazas, centros comerciales y hasta estadios para intercambiar láminas y hacerse parte de la experiencia.

Ahora, con la Copa del Mundo ya iniciada en Norteamérica, se acerca lo que todos los coleccionistas esperaban: el lanzamiento del Set de Actualización, que incluirá a las figuras no consideradas en la edición original.

En la tienda oficial de Panini Chile ya se puede reservar el set que incluye 120 stickers con 118 nuevos jugadores por un total de $20.990. Eso sí, los envíos están programados para la segunda quincena de julio.

Entre las figuras destacadas de esta actualización está Neymar. El delantero no formó parte de la edición original porque se pensó que no competiría en este Mundial, pero Carlo Ancelotti lo llamó y cambió los planes.

La lámina de Neymar en el Set de Actualización del Mundial 2026 | Panini

Álbum del Mundial 2026: confirman preventa del Set de Actualización

El Set de Actualización está compuesto por seis páginas de 20 láminas cada una, con un total de 118 nuevas estrellas. Además de Neymar, están las láminas de futbolistas como Manuel Neuer, Pau Cubarsí, Endrick y más.

Cabe aclarar que este kit no es obligatorio para completar el álbum oficial del Mundial 2026. Para quienes consigan todas las láminas de la edición original, hay un sorteo de un televisor Hisense de 100 pulgadas.