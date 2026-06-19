Brasil busca su primer triunfo ante Haití que necesita sumar para seguir con opciones de avanzar de ronda.

La segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 continúa este viernes y uno de los encuentros más llamativos de la jornada será el que animarán Brasil y Haití por el Grupo C.

La Verdeamarela llega con la obligación de sumar de a tres tras empatar 1-1 con Marruecos en su estreno, mientras que Haití intentará recuperarse luego de caer frente a Escocia. Una victoria podría dejar al conjunto carioca cerca de la siguiente ronda del torneo.

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Vinícius Jr. rescató el 1-1 de Brasil ante Marruecos – Getty

¿Dónde ver EN VIVO Brasil vs. Haití?

Brasil se enfrenta a Haití este viernes 19 de junio, desde las 20:30 hrs de Chile , en el Estadio Filadelfia, por el grupo C de la cita planetaria.

El partido será transmitido EN VIVO por TV en la señal de DSports (610/1610), en la plataforma DGO y estará disponible de manera online en Paramount+, Amazon Prime Vide o para usuarios suscritos al servicio de streaming , además de DAZN.

ver también Mundial 2026: calendario completo de partidos en la segunda fecha de la fase de grupos

Grupo C del Mundial 2026

Recordemos que avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo tanto, cada punto es decisivo en la lucha por la clasificación.

Escocia

Marruecos

Brasil

Haití

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En resumen…