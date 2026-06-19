La segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 continúa este viernes y uno de los encuentros más llamativos de la jornada será el que animarán Brasil y Haití por el Grupo C.
La Verdeamarela llega con la obligación de sumar de a tres tras empatar 1-1 con Marruecos en su estreno, mientras que Haití intentará recuperarse luego de caer frente a Escocia. Una victoria podría dejar al conjunto carioca cerca de la siguiente ronda del torneo.
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Vinícius Jr. rescató el 1-1 de Brasil ante Marruecos – Getty
¿Dónde ver EN VIVO Brasil vs. Haití?
Brasil se enfrenta a Haití este viernes 19 de junio, desde las 20:30 hrs de Chile, en el Estadio Filadelfia, por el grupo C de la cita planetaria.
El partido será transmitido EN VIVO por TV en la señal de DSports (610/1610), en la plataforma DGO y estará disponible de manera online en Paramount+, Amazon Prime Video para usuarios suscritos al servicio de streaming, además de DAZN.
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Grupo C del Mundial 2026
Recordemos que avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo tanto, cada punto es decisivo en la lucha por la clasificación.
- Escocia
- Marruecos
- Brasil
- Haití
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¿Quién ganará el partido por el Grupo C del Mundial 2026?
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En resumen…
- Brasil y Haití jugarán por el Grupo C este viernes 19 de junio.
- El partido comenzará a las 20:30 horas de Chile en el Estadio Filadelfia.
- DSports(610/1610), DGO, Amazon Prime y Paramount+ transmitirán en vivo el encuentro en Chile.