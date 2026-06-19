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Mundial 2026

Brasil vs. Haití: Horario y qué canal transmite EN VIVO y ONLINE por TV el Mundial 2026

Brasil busca su primer triunfo ante Haití que necesita sumar para seguir con opciones de avanzar de ronda.

Por Franccesca Arnechino

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Brasil enfrenta a Marruecos por el Grupo C del Mundial 2026.
© GeminiBrasil enfrenta a Marruecos por el Grupo C del Mundial 2026.

La segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 continúa este viernes y uno de los encuentros más llamativos de la jornada será el que animarán Brasil y Haití por el Grupo C.

La Verdeamarela llega con la obligación de sumar de a tres tras empatar 1-1 con Marruecos en su estreno, mientras que Haití intentará recuperarse luego de caer frente a Escocia. Una victoria podría dejar al conjunto carioca cerca de la siguiente ronda del torneo.

En Jugabet un triunfo del Scratch paga 1.14 gracias a la mega cuota, ya que es inmenso favorito. Es decir que si juegas 10 mil pesos, ganas 11.400. El empate paga 10.38 y la victoria de Haití 22.35.

Vinícius Jr. rescató el 1-1 de Brasil ante Marruecos – Getty

Vinícius Jr. rescató el 1-1 de Brasil ante Marruecos – Getty

¿Dónde ver EN VIVO Brasil vs. Haití?

Brasil se enfrenta a Haití este viernes 19 de junio, desde las 20:30 hrs de Chile, en el Estadio Filadelfia, por el grupo C de la cita planetaria.

El partido será transmitido EN VIVO por TV en la señal de DSports (610/1610), en la plataforma DGO y estará disponible de manera online en Paramount+, Amazon Prime Video para usuarios suscritos al servicio de streaming, además de DAZN.

Mundial 2026: calendario completo de partidos en la segunda fecha de la fase de grupos

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Grupo C del Mundial 2026

Recordemos que avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo tanto, cada punto es decisivo en la lucha por la clasificación.

  • Escocia
  • Marruecos
  • Brasil
  • Haití

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¿Quién ganará el partido por el Grupo C del Mundial 2026?

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En resumen…

  • Brasil y Haití jugarán por el Grupo C este viernes 19 de junio.
  • El partido comenzará a las 20:30 horas de Chile en el Estadio Filadelfia.
  • DSports(610/1610), DGO, Amazon Prime y Paramount+ transmitirán en vivo el encuentro en Chile.
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