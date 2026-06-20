Los albos se adelantan en el compromiso en Santa Laura, con una espectacular definición del volante que lo celebró con todo.

Un verdadero golazo fue el que anotó Tomás Alarcón con la camiseta de Colo Colo, en el estreno de los albos en la Copa Chile 2026 con una victoria momentánea ante Deportes Recoleta en el estadio Santa Laura.

Corrían recién los 6 minutos de partido cuando apareció el ex O’Higgins con un tiro desde fuera del área, que se metió casi al angulo de la portería del cuadro recoletano.

Un tanto que dejó a los hinchas aplaudiendo por su gran factura, lo que también llena de confianza al volante en su pelea por ser titular en el plantel de Fernando Ortiz.

Alarcón la mandó al rincón del arco de Recoleta. Foto: Andres Pina/Photosport

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Jugadón de Pastrán y define Alarcón en Colo Colo

Colo Colo sigue demostrando que en todos los torneos tiene para pelear el título, lo que ahora lo valida en su inicio de su participación por la Copa Chile ante Deportes Recoleta.

El reloj marcaba los 6 minutos cuando Lautaro Pastrán se vistió de Maradona para meterse con mucha habilidad al área, evadir a un central y rematar al arco, pero el meta Jaime Vargas evitó la conquista pero dio rebote.

Fue el momento cuando apareció Alarcón, quien sin pensarlo, disparó a una mejor ubicación en la portería, dejando sin reacción al arquero del cuadro recoletano quien pese al esfuerzo no pudo evitar el tanto.

Mira el gol: