Fecha 2 del Mundial 2026: pronósticos y mejores apuestas de Brasil, España y Uruguay

Tres potentes selecciones deben lavar la pálida imagen mostrada en su debut mundialista. Jugarán ante rivales accesibles.

No comenzó bien el Mundial para tres selecciones llamadas a ser protagonistas en el certamen, dejando muchas dudas del poderío que pueden demostrar de aquí en adelante.

El pentacampeón Brasil empató 1-1 con Marruecos, España tuvo un opaco rendimiento ante Cabe Verde al igualar 0-0 y Uruguay apenas consiguió un 1-1 ante Arabia Saudita.

Elencos que para la segunda fecha esperan mejorar su rendimiento y tendrán rivales bastante accesibles para ello, aunque está demostrado que eso deben demostrarlo en la cancha pues con la camiseta ya no se gana.

Brasil vs Haití: cómo llegan

Los pronósticos para el partido de esta noche de Brasil ante Haití son claramente favorables para el equipo brasileño y así queda reflejado en Betsala en las cuotas y pronósticos para este duelo.

Si el cuadro de Carlo Ancelotti consigue vencer a Haití, la cuota que se está pagando es de 1.12. Un empate está pagando 9.50 y una victoria del elenco de la Concacaf 25 veces lo apostado.

Más de 2.5 goles. Las posibilidades de que hayan varios goles en el duelo es alta. Si hay más de 2.5, el factor que se está pagando es de 1.30.

Gol de Raphinha. Si Raphinha, jugador del Barcelona, anota en cualquier instante del duelo, se pagará una cuota de 1.91.

Raphinha será un arma importante en la delantera de Brasil

España vs Arabia Saudita: cómo llegan

España, actual campeón de la Eurocopa, no fue capaz de convertirle ningún gol a Cabo Verde en el debut. Asunto que espera revertir ante Arabia Saudita, en el duelo que se jugará el domingo al mediodía por el Grupo H.

España quiere lavar sus heridas contra Arabia Saudita

En Betsala es amplio favorito el cuadro europeo. Un triunfo paga 1.09, mientras que el empate tiene un factor de 9.80. El triunfo saudí está pagando 23 veces.

España hándicap -1.5: La cuota para esta selección es de 1.33.

Ambos no anotan: La cuota para esta apuesta es de 1.36. Al contrario: si ambos equipos convierten goles, el factor es de 2.94.

Uruguay vs Cabo Verde: cómo llegan

El otro duelo del Grupo H, Uruguay jugará ante Cabo Verde a las 18 horas del domingo. Un encuentro en que los charrúas deben mejorar la pálida imagen del debut mundialista.

Cabo Verde, con su arquero Vozinha como gran figura, espera mantener el arco invicto tal como sucedió ante los hispanos. Pero no será sencilla la tarea.

Valverde es figura en Uruguay

En Betsala la selección sudamericana es favorita y su triunfo entrega una atractiva cuota de 1.44. El empate paga 4.20 y una victoria de los africanos 8 veces lo apostado.

Menos de 2.5 goles: Esta posibilidad está pagando 1.59 lo que se apueste.

Uruguay gana el primer tiempo: Si la escuadra de Marcelo Bielsa se va al entretiempo arriba en el marcador, se paga 2.02 lo apostado.

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¿Dónde apostar el Mundial 2026 en Chile?

Uno de los mejores sitios donde se pueden realizar apuestas deportivas para el Mundial 2026 es Betsala, quien ofrece una gran cantidad de variantes que van desde el marcador final hasta si habrá o no intervención médica en los partidos.

Para seguir los movimientos del mercado, puedes revisar las cuotas en BetSala antes de cada partido. Las cuotas están sujetas a cambio.