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Mundial 2026

Leyenda de Alemania avisa que se retira de la selección tras el Mundial 2026: “Es mi último torneo”

En conferencia de prensa el meta Manuel Neuer dejó en claro que esta cita planetaria es lo último que veremos de él en el combinado germano.

Por Patricio Echagüe

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Los germanos iniciaron el Mundial 2026 con un 7-1 sobre Curazao.
© Getty Images.Los germanos iniciaron el Mundial 2026 con un 7-1 sobre Curazao.

Este Mundial 2026 es el The Las Dance de varios jugadores. Se espera que figuras como Cristiano Ronaldo o Lionel Messi disputen su última Copa del Mundo en Norteamérica, algo que también se repite como jugadores de un perfil un poco más bajo.

Y es que ese es el caso de Manuel Neuer, arquero de 40 años, quien para esta cita planetaria justamente salió de su retiro internacional para atajar una vez más para la selección de Alemania.

Sin embargo, este regreso será más bien pasajero, algo que el propio meta del Bayern de Múnich se encargó de confirmar. En conferencia de prensa, la leyenda germana ratificó que, después de este Mundial 2026, no atajará más para su selección.

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Manuel Neuer se retirará de la selección después del Mundial 2026

El arquero aseguró a los medios que “para mí, en principio, está claro que este es mi último torneo. No tengo previsto volver dentro de dos años para estar bajo palos en una Eurocopa. Pero tampoco quiero ocuparme ahora de ello”.

“En los últimos días ha sido la primera vez que me he planteado que podrían ser mis últimos partidos con Alemania… Miro hacia adelante, disfruto todos los partidos y no pienso en una despedida”. Agregó.

Manuel Neuer dejará la selección alemana tras el Mundial 2026. | Foto: Photosport.

Manuel Neuer dejará la selección alemana tras el Mundial 2026. | Foto: Photosport.

Para cerrar, Neuer afirmó que “claro que pienso que esta selección puede ser campeona. Si no, no estaría aquí. Para mí es un regalo absoluto poder estar otra vez. Sería algo muy especial ser campeón del mundo por segunda vez. Si no viera la posibilidad de que este equipo pueda lograrlo, no estaría sentado aquí”.

El próximo partido de Alemania en esta Mundial 2026 será ante Costa de Marfil este sábado 20 de junio a las 16:00 (hora de Chile) en el BMO Field de Toronto.

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En síntesis

  • Manuel Neuer dejará la selección de Alemania tras finalizar el Mundial 2026.
  • El arquero de 40 años interrumpió su retiro internacional para jugar este Mundial.
  • El meta del Bayern de Múnich busca ganar su segundo título mundial con Alemania.
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