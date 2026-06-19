Brasil es una de las grandes favoritas a quedarse con la Copa del Mundo 2026. Claro que para responder a este favoritismo, deben comenzar a ganar y qué mejor que hacerlo ante Haití.
La Canarinha carga con una pesada mochila de no ganar un título planetario desde 2002. Las últimas actuaciones a este nivel no han sido lo esperado, por lo que se fueron a la segura contratando a un peso pesado como Carlo Ancelotti para que los dirija.
¿Dónde ver a Brasil vs Haití?
Este encuentro no será transmitido por Chilevisión y la única opción para verlo por TV será en DSports. En streaming estará disponible en DGO, Paramount+, DAZN y Prime Video.
¿A qué hora es el partido?
El duelo entre Brasil y Haití será este viernes 19 de junio a las 20:30 horas de Chile, en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos.
Sin Neymar
Brasil inició su aventura en la Copa del Mundo 2026 igualando 1-1 ante Marruecos. No mostraron una buena imagen en un inicio y comenzaron perdiendo, pero un tanto de Vinicius Junior los hizo llegar al empate definitivo.
El primer apretón ante los africanos fue complejo, por lo que ahora tendrán que mostrar la chapa de candidatos contra Haití. Estos cayeron frente a Escocia, por lo que una nueva derrota podría generar que comiencen a ordenar la maletas antes de tiempo.
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Había mucha expectativa por la recuperación de Neymar luego de estar ausente frente a Marruecos. Claro que finalmente desde el cuerpo técnico de Carlo Ancelotti decidieron no apurar su recuperación, por lo que no estará presente en este partido en Filadelfia.