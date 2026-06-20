La ‘Tri’ está obligada a sumar de a tres ante Curazao que viene golpeado tras la goleada de Alemania.

Ecuador y Curazao se enfrentan este sábado por la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026, duelo clave para ambos en sus aspiraciones para avanzar a la clasificación.

La Tri llega con la necesidad de sumar su primera victoria tras caer por la cuenta mínima ante Costa de Marfil en su estreno. Mientras que Curazao cayó por goleada ante Alemania por 7-1, por lo que también necesita un triunfo.

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Curazao necesita sumar tras caer por 7-1 ante Alemania – Getty

¿Dónde ver EN VIVO Ecuador vs. Curazao?

Ecuador se enfrenta a Curazao este sábado 20 de junio, desde las 20:00 hrs de Chile , en el Estadio Kansas City de Estados Unidos, por el Grupo E en fase de grupos.

El partido será transmitido EN VIVO por TV en la señal de DSports (610/1610), en la plataforma DGO y estará disponible de manera online en Paramount+, Amazon Prime Vide o para usuarios suscritos al servicio de streaming , además de DAZN .

ver también Mundial 2026: revisa el calendario completo de partidos en la segunda fecha de la fase de grupos

Grupo E del Mundial 2026

Recordemos que avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo tanto, cada punto es decisivo en la lucha por la clasificación.

Alemania

Costa de Marfil

Ecuador

Curazao

Encuesta¿Quién ganará el partido por el Grupo E del Mundial 2026? ¿Quién ganará el partido por el Grupo E del Mundial 2026? Ya votaron 0 personas

En resumen…

Ecuador vs. Curazao jugarán por el Grupo E este sábado 20 de junio.

jugarán por el este sábado 20 de junio. El partido comenzará a las 20:00 horas de Chile en el Estadio Kansas City de Estados Unidos.

de Chile en el DSports(610/1610), DGO, Amazon Prime y Paramount+ transmitirán en vivo el encuentro en Chile.