Ecuador y Curazao se enfrentan este sábado por la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026, duelo clave para ambos en sus aspiraciones para avanzar a la clasificación.
La Tri llega con la necesidad de sumar su primera victoria tras caer por la cuenta mínima ante Costa de Marfil en su estreno. Mientras que Curazao cayó por goleada ante Alemania por 7-1, por lo que también necesita un triunfo.
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Curazao necesita sumar tras caer por 7-1 ante Alemania – Getty
¿Dónde ver EN VIVO Ecuador vs. Curazao?
Ecuador se enfrenta a Curazao este sábado 20 de junio, desde las 20:00 hrs de Chile, en el Estadio Kansas City de Estados Unidos, por el Grupo E en fase de grupos.
El partido será transmitido EN VIVO por TV en la señal de DSports (610/1610), en la plataforma DGO y estará disponible de manera online en Paramount+, Amazon Prime Video para usuarios suscritos al servicio de streaming, además de DAZN.
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Grupo E del Mundial 2026
Recordemos que avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo tanto, cada punto es decisivo en la lucha por la clasificación.
- Alemania
- Costa de Marfil
- Ecuador
- Curazao
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En resumen…
- Ecuador vs. Curazao jugarán por el Grupo E este sábado 20 de junio.
- El partido comenzará a las 20:00 horas de Chile en el Estadio Kansas City de Estados Unidos.
- DSports(610/1610), DGO, Amazon Prime y Paramount+ transmitirán en vivo el encuentro en Chile.
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