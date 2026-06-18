Brasil confirmó que Neymar no jugará el partido contra Haití en la segunda fecha del Mundial 2026. Esto pasa con el delantero.

Los hinchas se ilusionaban con ver a Neymar en el partido contra Haití por la segunda fecha del Mundial 2026, pero el cuerpo médico de Brasil entrega malas noticias sobre el estado del delantero.

El jugador del Santos aun no está recuperado de la lesión que sufrió en el gemelo derecho en la previa de la Copa del Mundo. Aunque ya está haciendo trabajo de cancha, no llegará para el encuentro de este viernes 19 de junio.

“Neymar no viajará a Philadelphia. Se quedará en Nueva Jersey para optimizar la fase final de su proceso de recuperación, haciendo uso de las instalaciones de excelencia del hotel The Ridge y del CT de Columbia Park”, informó Brasil.

La estrella está en duda para el partido contra Escocia para cerrar la fase de grupos, que se disputará el miércoles 24. De hecho, en Globo Esporte agregan que lo más probable es que tampoco llegue.

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Con esto, Neymar seguirá trabajando en solitario y mirará el partido de Brasil contra Haití, programado para este viernes 19 a las 20:30 horas, por TV.

El Grupo C, donde figura la Verdeamarela, está peleado. Escocia lidera con tres puntos, seguido por Marruecos y Brasil, ambos con una unidad tras su empate en el debut. Haití figura colista con 0.