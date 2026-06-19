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Liga de Primera

Pese a las críticas: Gabriel Castellón termina la primera rueda como el arquero menos batido

El portero de Universidad de Chile ha sido muy cuestionado, pero los datos lo defienden.

Por César Vásquez

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Castellón cerró la primera rueda con otro arco en cero.
© PhotosportCastellón cerró la primera rueda con otro arco en cero.

Universidad de Chile no ha tenido una buena primera parte del año. Al igual que sus compañeros, Gabriel Castellón ha sido objeto de bastante dardos, pero los números lo respaldan.

Los Azules vivieron un semestre muy movido, con el arribo de Francisco “Paqui” Meneghini y su rápida salida. Fernando Gago llegó en su reemplazo, pero no logró levantar demasiado la campaña. De hecho, se encuentran a 12 puntos del líder Colo Colo.

Lo mejor de U. de Chile

Mucho se ha hablado de lo mal que ha funcionado la delantera de Universidad de Chile. Salvo por Eduardo Vargas, el resto está al debe. Juan Martín Lucero solo ha convertido 2 goles, mientras Octavio Rivero con suerte jugó debido a una lesión en su rodilla.

Claro que dentro de lo malo que ha andado el Bulla, hay un bloque que sí ha rendido: la defensa. Pese a las críticas que han caído sobre Gabriel Castellón, incluso los más extremistas llamando a buscar a otro arquero, al formado en Santiago Wanderers lo avalan los fríos números.

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Castellón terminó la primera rueda como el portero menos batido del torneo, con 10 anotaciones en contra en 15 partidos. En 8 duelos del meta logró dejar su valla en 0. Incluso superan a Colo Colo en esto, ya que los Albos recibieron 12 tantos, con Fernando de Paul y Gabriel Maureira como guardianes.

La estadística no solo viene a respaldar el trabajo de Gabriel Castellón, sino que también de la defensa de Universidad de Chile. Pese a las complicaciones con lesiones, Matías Zaldivia, Franco Calderón, Nicolás Ramírez y Bianneider Tamayo han sacado la tarea a adelante.

Castellón jugó todos los minutos de U. de Chile en la primera rueda. Imagen: Photosport

Castellón jugó todos los minutos de U. de Chile en la primera rueda. Imagen: Photosport

El próximo partido de Universidad de Chile será en la Copa Chile, donde el domingo 21 de junio enfrentarán a Santiago Wanderers a las 17:30 horas en el Estadio Nacional. El Romántico Viajero intentará partir de buena manera esta competición.

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