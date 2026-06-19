El atacante de 21 años está en la búsqueda de continuidad tras no haber podido jugar nada en Udinese, Le Havre y Racing.

Damián Pizarro cerró una dura primera mitad del 2026, donde sumó un nuevo club donde pudo jugar poco y nada. Tras no poder destacar en Udinese y Le Havre, el atacante de 21 años tuvo un semestre para el olvido en Racing de Argentina.

Lamentablemente desde que dejó Colo Colo a mediados del 2024 la carrera del prometedor delantero ha ido cuesta abajo. Cada vez juega menos y, por lo mismo, al otro lado de la cordillera hace rato que hay informes que apuntan a que la Academia buscará ponerle fin anticipado a su préstamo.

Por lo mismo, ya están apareciendo los primeros rumores sobre lo que podría ser su próximo destino. Y ojo, que al parecer la opción de volver a Chile para volver a empezar estaría tomando fuerza.

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Ofrecen a Damián Pizarro a un club chileno en este mercado

De acuerdo al medio Tanoticias, Damián Pizarro fue ofrecido a Audax Italiano pensando en la segunda mitad del año. Los itálicos cerraron la primera mitad del torneo con solo 18 goles en 15 fechas, por lo que están necesitados de sumar gente en delantera.

En ese sentido, el nombre del formado en Colo Colo está siendo analizado por la dirigencia audina como una posible oportunidad de mercado. Audax marcha en el puesto 13° con 16 puntos, apenas tres más que Cobresal, elenco que por ahora estaría descendiendo.

Damián Pizarro fue ofrecido a Audax Italiano en este mercado de fichajes de cara al segundo semestre. | Foto: Photosport.

Cabe recordar que Pizarro firmó un contrato con Udinese hasta junio del 2029, razón por la cual cualquier arribo al cuadro de La Florida se daría mediante un préstamo desde el cuadro italiano. Si se da ese escenario, hablaríamos de su tercera cesión en dos años de vínculo con los bianconeri.

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En síntesis