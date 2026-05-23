El atacante chileno de 21 años cuenta los días para salir de la Academia, donde suma apenas cinco partidos: pronto seguirá el camino del exentrenador de Palestino, que fue cesado tras un empate que sacó al equipo del concierto internacional en 2026.

Damián Pizarro llegó a Racing Club como una apuesta que, en cierta medida, visó Gustavo Costas. Pero el delantero chileno nunca pudo convencer al director técnico de la Academia, que sufrió un durísimo traspié que le costó el puesto: fue tras el empate 2-2 frente al Caracas de Venezuela en Buenos Aires.

Esa paridad, provocada por el gol más insólito, dejó al cuadro blanquiceleste sin chances de pasar de ronda en la Copa Sudamericana, torneo que ganó en la temporada 2024. Un golpe muy fuerte para Costas. Por esa razón, la directiva encabezada por el presidente, Diego Milito, cortó el hilo por lo más delgado.

Decidió ponerle fin al ciclo del exentrenador de Palestino y de la selección de Bolivia, quien como jugador fue un símbolo de la institución. Otro que abogó por cortar el proceso fue Sebastián Saja, un icónico arquero que tuvo el club que hoy en día es el manager. Una especie de gerente deportivo.

Gustavo Costas no va más como DT de Racing. (Joaquín Camiletti/Getty Images).

“La relación del presidente y el entrenador, ambos ídolos de la institución, siempre se pareció más a un matrimonio por conveniencia que a un vínculo que se apoyara en el convencimiento“, reportó un artículo del diario Olé para agregarle un motivo más a los resultados deficientes.

El contexto no favorecía al exgoleador del Inter de Milán para tomar decisiones antes. “El estilo de Costas no es el que Milito elegiría, pero asumió como presidente apenas un mes después de que Racing alzó la Sudamericana 2024 y eso, sumado al amor que le tienen los hinchas, lo llevó (casi que obligó) a confirmarlo en el cargo”, agregó el periodista Diego Paulich en la citada nota.

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Racing Club echa a Gustavo Costas mientras espera cortar el préstamo de Damián Pizarro

Damián Pizarro jugó apenas cinco partidos en Racing Club, donde sumó 161 minutos bajo la tutela de Gustavo Costas. Regaló una asistencia, que para muchos fue un toque de fortuna. Para otros, una descarga lujosísima para dejar a un compañero solo y con mucha ventaja.

Aunque el centrodelantero chileno de 21 años muy probablemente seguirá la misma ruta de salida que tomó Costas. Seguramente, Pizarro tendrá que volver al Udinese de Italia, que tampoco lo tiene en sus planes. En su momento, Fernando Ortiz descartó el regreso del ariete a Colo Colo.

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Quizá dónde terminará por jugar el atacante surgido en las inferiores albas, donde llegó desde Universidad de Chile. También tuvo un paso por Le Havre de Francia. Allí con suerte vio acción, recibió severas críticas públicas de su entrenador y también terminó su estadía antes de tiempo. Un problema, a esta altura constante, para Fernando Felicevich y Vibra Fútbol.

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