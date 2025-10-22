Se viene una de las semifinales de Copa Libertadores más electrizantes del último tiempo. Flamengo recibe al Racing de Gustavo Costas en Río de Janeiro, en un duelo de alto voltaje.

Fue por este preciso partido que Arturo Vidal viajó brevemente a Río de Janeiro, para visitar a sus ex compañeros del Fla. El problema fue que en Colo Colo, aparentemente, nadie sabía de su visita. Un lío más para el King.

Volviendo a las playas cariocas, la Academia confía en su buen rendimiento a nivel internacional para dar el batacazo de visita. Y, además, han puesto su fe en las malas lenguas, que llaman “mufa” a Arturo Vidal. “Listo, ganamos en la ida”, pusieron en el portal Racing Radio Club, cuando se supo que el King estaba visitando a sus amigos de Flamengo. Y, como si se tratara de una puesta en escena, también se repitió un acto que también involucra al jugador chileno.

Como Vidal y Sampaoli pero menos sexys

En la previa del duelo entre Flamengo y Racing de Avellaneda se pudo ver a Diego Milito, presidente del club argentino, junto con el director deportivo, Sebastián Saja, corriendo por la costanera de Barra de Tijuca. Ambos portaban indumentaria similar con los colores del club.

Esto recordó la tremenda foto de paparazzis en Miami, cuando Arturo Vidal y Jorge Sampaoli coincidieron en unas vacaciones y decidieron salir a trotar por la costanera. A torso desnudo, sudados y semblante serio, ambos fueron captados en 2015 y la foto fue publicada en el Daily Mail de Inglaterra.

Similitudes, claro, pero también diferencia. La foto de Diego Milito y compañía parece la de dos señores, mientras que la del ex DT de la Selección Chilena y el King está llena de testosterona y cuerpos sudados. En esta batalla, los del 2015 se llevan el premio.

La foto de Sampaoli y Vidal | Daily Mail

¿Cuándo juegan Flamengo ante Racing de Avellaneda?

Este miércoles se enfrentan en la semifinal de ida, Flamengo y Racing de Avellaneda. El duelo está programado para las 21.30 y se jugará en el Maracaná.

