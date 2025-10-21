Es tendencia:
Copa Sudamericana

Atenta la U: Independiente del Valle y Atlético Mineiro no se sacan ventaja en la primera semifinal de Sudamericana

El Matagigantes no pudo mantener la ventaja en Sangolquí y, gracias a cambios certeros de Jorge Sampaoli, el Galo lo igualó.

Por Jose Arias

El Mineiro lo empató sobre el final.
© Getty ImagesEl Mineiro lo empató sobre el final.

Se empieza a definir la Copa Sudamericana. Si bien Universidad de Chile recién jugará este jueves, la otra semifinal del torneo tuvo lugar este martes, entre Independiente del Valle y Atlético Mineiro.

Los de la mitad del mundo partían en casa. En la altura de Sangolquí, Independiente del Valle suele hacerse fuerte. Sin embargo, justo en los cuartos de final, se vieron sorprendidos por Once Caldas, lo que le puso un gran suspenso al resultado, logrando pasar en Colombia.

Por su parte, Atlético Mineiro marcha muy mal en el Brasileirao y ha puesto todas sus energías en la Copa Sudamericana. Jorge Sampaoli, DT del cuadro del Galo, quiere levantar por segunda vez el trofeo.

Acciones del Independiente del Valle vs Atlético Mineiro

Le dicen el Matagigantes. Independiente del Valle no se amilana ante ningún rival, ya sea brasileño, argentino o de renombre. Eso se demostró en los primeros minutos del encuentro jugado en Sangolquí. Los ecuatorianos arriesgaban en el fondo, con un equipo volcado en ataque.

Fue tras un pase largo que terminó generándose una de las jugadas más importante del encuentro. Un centro largo pilló a Patrick Mercado bien posicionado dentro del área y cuando iba a rematar, Ruan se cruzó en su trayectoria. El ecuatoriano le pegó en la pierna, y se dejó caer. Pese a que el VAR llamó al árbitro, éste ratificó la sentencia. Junior Sornoza la transformó en gol (11′).

Ida y vuelta se presentó el primer tiempo a partir de entonces. Atlético Mineiro tuvo dos posibilidades importantes, pero sus tiros salieron desviados ampliamente. Fallaba la definición.

Segunda mitad

Ya en la segunda mitad, Mineiro comenzó a ponerle un poco más de chispa a su juego. Pero, Jorge Sampaoli seguía manteniendo a dos figuras que tendrían suma importancia en el desenlace final: Hulk y Dudu.

Tras un pequeño bache, provocado por varios cambios de uno y otro lado, de repente Atlético Mineiro se volcó completamente al ataque. De hecho, cuando faltaban diez minutos de juego, un jugador cayó en el área de Independiente del Valle. El árbitro no pitó penal.

Jorge Sampaoli quiere alzar su segunda Sudamericana. La primera fue con la U | Getty Images

Jorge Sampaoli quiere alzar su segunda Sudamericana. La primera fue con la U | Getty Images

Claro que, con tres minutos de descuento, vino la revancha para el Galo. Hulk pisó el área chica, tras una buena conexión, y se la picó al arquero, aunque dando un pase hacia el centro. Dudu se encontró con el balón y lo mandó al fondo de las redes (45+3′). Finalmente, 1-1 terminó la primera semifinal de ida de la Sudamericana. Ojo, Universidad de Chile.

¿Cuándo juega la Universidad de Chile ante Lanús por Copa Sudamericana?

El Bulla recibirá a Lanús en el Estadio Nacional. Será el jueves 23 de octubre desde las 19:00 horas. La vuelta, se jugará la semana siguiente, el jueves 30 de octubre, en la Provincia de Buenos Aires.

