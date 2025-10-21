Universidad de Chile alista detalles para recibir a Lanús, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025. En las últimas horas se supo que el DT Gustavo Álvarez está probando el once titular con Nicolás Guerra como referente de ataque, en desmedro de Lucas Di Yorio.

Según lo trabajado en el último entrenamiento, la U formará con Gabriel Castellón al arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda y Javier Altamirano en el mediocampo; Nicolás Guerra y Lucas Assadi en ataque.

Sin embargo, el periodista Cristián Caamaño asegura que el entrenador o está blufeando o simplemente prueba una opción, sin embargo sería Lucas Di Yorio el titular. Además, advierte que probablemente se verá la U más ofensiva de todo el año.

Di Yorio titular y la U más ofensiva de Álvarez

“Va a ser Di Yorio, no hay comparación. Si no estuviera Di Yorio sería Guerra… Pero Di Yorio en forma es el goleador de la U. Ha hecho tres goles en los últimos tres partidos. Es un jugador titularísimo“, dijo Caamaño en Deportes en Agricultura.

Caamaño no duda y sostiene que Gustavo Álvarez blufea: Di Yorio titular contra Lanús.

Agregó que “pasa que en los últimos entrenamientos ha probado en la parte final a Guerra, pero claramente el hecho de poner a Fabián Hormazábal como tercer central te da la idea que Álvarez va a ir a buscar el partido con aún mayor ahínco. Seguramente en Buenos Aires jugará Nico Ramírez por Hormazábal“.

“Esto es lo más ofensivo que puede poner la U, con todos los jugadores en forma, porque ya está recuperado Guerrero, y se vuelve a armar el tándem Hormazábal-Guerrero. Vuelve a recuperar a Altamirano y Assadi, recupera a Sepúlveda, y ahora Poblete como titular. Ahora, por primera vez en el año, la U tiene a todos los jugadores a disposición“, expuso.

Caamaño sentencia: “y elige este equipo, el más ofensivo y con el sistema que más le acomoda a Álvarez a estas alturas del año, con Altamirano, Assadi y un punta como Di Yorio“.