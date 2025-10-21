Lanús inició su viaje desde Buenos Aires hasta Santiago, donde la jornada del jueves enfrentará a Universidad de Chile por la primera de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

Los dirigidos por el ex técnico de la U, Mauricio Pellegrino, ya vuelan hasta Chile donde comenzarán su concentración en un hotel en Vitacura y donde el miércoles tendrán su último entrenamiento.

Esto, porque los argentinos tienen programado entrenar durante la tarde en el complejo de Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo, donde se espera que se confirme la formación titular.

Por lo mismo, el plantel ya cumple con el primer paso en su visita contra los azules, donde se espera que en algunas horas ya estén en su hotel en Santiago.

Walter Bou, con paso en Unión La Calera, también viene con Lanús. Foto: Lanús.

¿Cuándo llega Lanús a Chile?

Con el ex técnico de Universidad de Chile, Mauricio Pellegrino, el cuadro de Lanús se embarcó en el aeropuerto en Buenos Aires para viajar hasta Santiago, donde el jueves enfrentarán a la U.

Los argentinos vienen con una racha de ocho partidos sin saber de derrotas, además que fueron el primer clasificado a los octavos de final del torneo de Argentina, donde son punteros en su grupo.

Con ese poderío aterrizarán en Santiago, donde la única salida la tendrán el miércoles para entrenar en el complejo de Universidad Católica y viajarán a Argentina inmediatamente finalizado el partido ante la U.

Revisa los detalles:

