En polémica por el clásico universitario: Lanús será recibido por la UC antes del duelo con U de Chile

Los argentinos entregaron su completo itinerario para el viaje a Chile por la semifinal de la Copa Sudamericana, donde confirman su visita a la UC.

Por Cristián Fajardo C.

Lanús llegará el martes al país para enfrentar a la U el jueves.
Universidad de Chile tendrá un importantísimo partido esta semana, donde enfrentará a Lanús en la primera semifinal de la Copa Sudamericana 2025, en la jornada del jueves en el Estadio Nacional.

Por lo mismo, el cuadro argentino ya tiene listo su itinerario para su visita a Santiago de Chile, donde el martes arribarán al país para la concentración total de su plantel en el Pullman Santiago Vitacura Hotel.

En ese sentido, los dirigidos por el técnico Mauricio Pellegrino realizarán un entrenamiento en suelo chileno, que marcará la última práctica antes de verse las caras con la U.

Justo en medio de la polémica por el Clásico Universitario, será Universidad Católica la que facilite sus instalaciones para que Lanús pueda preparar su duelo contra los azules.

Universidad Católica le presta la cancha a Lanús. Foto: Cruzados.

¿Cuándo llega Lanús a Chile para enfrentar a la U?

Fue el mismo cuadro argentino quienes hicieron público el completo itinerario de la visita de Lanús a Universidad de Chile en Santiago, donde le meten un poco de condimento a una polémica que está activa.

Mientras que en la U sigue luchando por la suspensión del clásico del domingo, donde deben visitar a Universidad Católica a las 12.30 horas en el Claro Arena, será el mismo cuadro local quienes le den la bienvenida a Lanús.

Esto, porque los argentinos tienen confirmado para el miércoles su entrenamiento en el Complejo de Fútbol Raimundo Tupper Lyon, durante la tarde de esa jornada.

En ese sentido, los argentinos también confirman que tras el duelo en el Estadio Nacional se desplazarán inmediatamente al aeropuerto para volver a Bueno Aires, donde este fin de semana no tendrán partidos antes de jugar otra vez contra la U.

