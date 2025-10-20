Universidad de Chile sigue preparando el trascendental encuentro de la jornada del jueves, donde debe recibir a Lanús por la primera de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

El plantel del técnico Gustavo Álvarez tiene disponible a todo su plantel para enfrentar a los argentinos, aunque el entrenador tiene sorpresas a la hora de plantear su oncena titular.

Así lo hace saber el medio Bolavip Chile donde apuntan a la zona de los delanteros como el movimiento más llamativo que tiene en mente el entrenador de la U.

“Gustavo Álvarez tiene una importante duda en la formación titular. ¿De qué se trata? El DT aún no resuelve quién será el único delantero en el dibujo táctico“, explican.

Nicolás Guerra lucha por ser la gran sorpresa ante Lanús. Foto: Andrés Pina/Photosport

¿Cuál es la formación de la U vs Lanús?

Universidad de Chile trabaja buscando encontrar la fórmula para atacar a Lanús, donde la gran duda, según el citado medio, es saber si será Lucas Di Yorio o Nicolás Guerra quien parta desde el primer minuto en compañía de Lucas Assadi.

En ese sentido, aseguran que “Guerra corre con ventaja para estar desde el arranque en el Estadio Nacional. Sin embargo, deberá ser ratificado en los siguientes entrenamientos”.

Por otro lado, el otro movimiento es clave: “El ingreso de Israel Poblete en desmedro de Marcelo Díaz. El capitán azul comenzará el encuentro desde la banca de suplentes si es que el plan continúa siendo el mismo”.

Con esto, con entrenamientos por delante, la formación de la U será con Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; Javier Altamirano, Lucas Assadi; Nicolás Guerra (Lucas Di Yorio).

