Universidad de Chile y Gustavo Álvarez tienen definida la lista de citados que afrontarán el Clásico Universitario 201 contra Universidad Católica, el primero que se disputará en el estadio Claro Arena de La Franja.

Con poco tiempo entre la ida y la vuelta contra Lanús, por las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, los azules cuentan con dos bajas y dos regresos entre las alternativas.

De partida, Charles Aránguiz se perderá el duelo ante la UC por la expulsión sufrida contra Palestino. Asimismo, Matías Sepúlveda quedó descartado por la lesión sufrida contra Lanús en la ida.

Los regresos de la U y decisión para último minuto

Por su parte, Nicolás Fernández y Rodrigo Contreras vuelven a estar disponibles luego de superar los respectivos problemas físicos que los dejaron al margen del partido del jueves.

Gustavo Álvarez definió 23 jugadores de la U en la citación contra la Católica. Deberá dejar a cinco sin vestirse.

Ahora habrá que esperar la decisión de Álvarez respecto al equipo titular, y si el DT manda lo mejor que tiene desde el inicio o cuida las cargas de cara a la revancha contra Lanús, por el paso a la final de Copa Sudamericana.

Según adelantó Emisora Bullanguera, la lista de 23 citados de la U contra la UC está encabezada por Marcelo Díaz, Lucas Assadi, Matías Zaldivia, Javier Altamirano y Lucas Di Yorio. Eso sí, sólo 18 serán contemplados por reglamento y cinco no se pondrán el buzo.

El Clásico Universitario entre la Católica y Universidad de Chile está programado para este domingo 26 de octubre, desde las 12:30 horas en el Claro Arena, por la fecha 25 de la Liga de Primera, duelo directo en la lucha por el Chile 2 a Copa Libertadores 2026.

Los citados de la U contra la Católica

-Gabriel Castellón

-Cristopher Toselli

-Fabián Hormazábal

-Franco Calderón

-Matías Zaldivia

-Ignacio Tapia

-Nicolás Ramírez

-David Retamal

-Nicolás Fernández

-Antonio Díaz

-Felipe Salomoni

-Maximiliano Guerrero

-Israel Poblete

-Javier Altamirano

-Marcelo Díaz

-Sebastián Rodríguez

-Lucas Assadi

-Flavio Moya

-Rodrigo Contreras

-Nicolás Guerra

-Leandro Fernández

-Lucas Di Yorio

-Ignacio Vásquez

