Universidad de Chile se encuentra viviendo un gran presente en donde en Copa Sudamericana va por la clasificación a la gran final contra Lanús, mientras que en la Liga de Primera se encuentra en el quinto lugar que, de terminar así, los clasifica nuevamente a una competencia internacional.

Pero ante esto, los azules también se acercan a una etapa decisiva, en la cual se definirá el plantel 2026, en el que Lucas Di Yorio es una de las figuras que podría partir, considerando que solamente se encuentra a préstamo desde Athletico Paranaense.

A pesar de esto, se reveló que el interés del jugador argentino es quedarse con los azules, donde ha conseguido ganarse un puesto en el cuadro titular, además del apoyo de la directiva y la hinchada.

Lo que necesita Di Yorio para quedarse en U de Chile

Según reveló Renzo Luvecce, también conocido en redes sociales como el Maestro Pichangero, Di Yorio se quiere quedar en Chile. “Manuel Mayo (🇨🇱) junto a la dirigencia de los azules ya trabajan para abrochar su continuidad. Enviaron una primera propuesta por $750 mil dólares, pero no será suficiente”, señaló.

Agregando que desde Brasil exigen más dinero que el que propone la U. “Me indican desde el entorno del jugador que el Athletico Paranaense que lucha por volver a la división de honor en Brasil podría rebajar la cifra estipulada en el contrato”.

Este número “consiste en un préstamo con opción de compra por 1,5 M de dólares, pero la propuesta debe ser desde 1M de la divisa americana por parte de los azules para que ellos lo suelten”.

Asimismo, añade que todo depende la U, pero cree que es muy probable que el goleador argentino se quede una temporada más en Chile.

Di Yorio destaca con increíbles cifras donde ha jugado 35 partidos, 24 de ellos como titulares, convirtiendo 13 goles y 3 asistencias.

