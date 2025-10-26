Este domingo se vive una jornada especial en el fútbol chileno con una nueva edición del Clásico Universitario, el número 201 en la historia de la Primera División, y que enfrenta por primera vez a la Universidad Católica y Universidad de Chile en el flamante Claro Arena.

El encuentro será clave para el desenlace de la Liga de Primera y, especialmente, para las aspiraciones de ambos equipos en la lucha por el “Chile 2”, la anhelada plaza que otorga la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Actualmente, la UC parte con una ligera ventaja al ubicarse en el segundo lugar con 45 puntos, mientras que la U sigue de cerca desde la quinta posición con 42 unidades, eso sí, con un partido pendiente por disputar.

En este contexto crucial, donde Daniel Garnero confirmó la formación titular con la que saldrá a enfrentar al cuadro azul, repitiendo la fórmula que en las últimas fechas le ha permitido a los “Cruzados” mantenerse como los principales perseguidores de Coquimbo Unido, aunque lamentará una importante baja.

El XI de Garnero para el Clásico vs. Universidad de Chile:

A pesar de que se habló de una posible formación con tres defensores, el DT de la franja no realizará cambios drásticos y la única modificación será la salida de Clemente Montes, quien no estará presente por suspensión tras acumulación de tarjetas amarillas. De esta manera, Garnero le dará la oportunidad en ofensiva a Diego Valencia.

Así, la Universidad Católica saldrá a enfrentar a la U con: Vicente Bernedo en el arco; Tomás Asta Buruaga, Branco Ampuero, Daniel González y Eugenio Mena en defensa; Gary Medel, Jhojan Valencia y Cristián Cuevas en el mediocampo; para dejar en ofensiva a Diego Valencia, Eduard Bello y Fernando Zampedri.

Como alternativas, en tanto, estarán presentes; Darío Melo, Dylan Escobar, Alfred Canales, Agustín Farías, Leenhan Romero, Diego Corral y Juan Francisco Rossel.

El XI de la UC para enfrentar a la U. de Chile. (Foto: Cruzados)

Tabla de posiciones de la Liga de Primera:

