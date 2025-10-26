Es tendencia:
U. de Chile vs. Católica: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el Clásico Universitario

Este fin de semana viviremos una nueva versión del Clásico Universitario.

Por Franccesca Arnechino

Azules y Cruzados se enfrentarán por la Fecha 25 del Campeonato Nacional.
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTAzules y Cruzados se enfrentarán por la Fecha 25 del Campeonato Nacional.

U. Católica y U. de Chile se enfrentan este fin de semana en una nueva versión del Clásico Universitario, pero esta vez con un significado especial, porque será el primero en disputarse en el moderno estadio Claro Arena.

Duelo crucial para la definición del Chile 2, cupo que entrega la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y que hoy mismo disputan ambos clubes universitarios, junto a otros como O’Higgins y Audax Italiano.

¿A qué hora juega U. de Chile vs. Católica y dónde ver EN VIVO?

Universidad de Chile vs. Universidad Católica juegan este domingo 26 de octubre, desde las 12:30 hrs. en el Estadio Claro Arena, en el Clásico Universitario por la Fecha 25 del Campeonato Nacional.

El partido entre Azules y Cruzados, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
ver también

Tabla de posiciones Liga de Primera 2025

