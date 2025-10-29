La edición 201 del Clásico Universitario le permitió ofrecer una actuación de alto nivel a un jugador que no tiene asegurado su contrato. Se trata de un futbolista que ha revertido su suerte bajo la tutela de Daniel Garnero. Y le sacó el máximo rédito a la seria lesión de un Sub 20.

Todas las referencias son para Tomás Asta-Buruaga, quien apareció justo a tiempo para cubrir el lateral derecho ante la baja de Sebastián Arancibia. Y en los minutos finales del triunfo de Universidad Católica, tuvo un acalorado encontrón con su colega Franco Calderón.

Ese enfrentamiento motivó una tarjeta amarilla para el marcador de punta y también para el central argentino de Universidad de Chile. “Me siento bien, contento, con mucha confianza. El cuerpo técnico y mis compañeros me han transmitido eso en cada partido”, contó Asta-Buruaga.

Tomás Asta-Buruaga y Eduard Bello felicitan al goleador de la jornada: Alfred Canales. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Debo seguir trabajando, no bajar los brazos y aportar mi granito de arena al grupo. Eso es lo más importante”, añadió el ex jugador de Everton y Unión La Calera, que sólo tiene en la mente el siguiente desafío de la Franja: será ante O’Higgins en el Claro Arena. El único objetivo es ganar el Chile 2.

Asta-Buruaga aborda el fin de su contrato tras rendir bien en el Clásico Universitario

Tomás Asta-Buruaga estrelló un potente remate en el poste que hubiese sido un golazo espectacular en el Clásico Universitario y aunque falta poco para el cierre de la campaña, todavía no se pone a madurar qué hará con su contrato, que finaliza en diciembre de este año.

“Es un tema que ni lo he pensado. Ni he conversado con mi grupo más cercano. Estoy enfocado en el día a día, partido tras partido. Quiero aportar lo que más pueda cada vez que me toque estar. Eso se verá después cuando se tenga que ver”, manifestó Asta-Buruaga, quien tiene una conversación pendiente con José María Buljubasich, gerente deportivo de Cruzados SADP, para limar aquel tema.

Tomás Asta-Buruaga jugó con mucha pasión e ímpetu el Clásico Universitario. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Asta-Buruaga añadió que “sé que termino contrato, pero tranquilo con ese tema, no es algo que me importe en estos momentos. Simplemente quiero dejar a Católica en una copa internacional”. Por el momento, Garnero y sus pupilos están como escoltas de Coquimbo Unido. Si todo termina así, obtendrán un boleto a la fase de grupos en la Copa Libertadores 2026.

Así va Universidad Católica en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Al cabo de 25 fechas disputadas, la UC es el exclusivo escolta de Coquimbo Unido. Le sacaron cuatro unidades a O’Higgins, el tercer ubicado. Y, por esas cosas del fútbol, el rival de turno de la Franja.