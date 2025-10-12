Universidad Católica venció por la mínima a Ñublense, en el Claro Arena, y se catapultó al segundo puesto de la Liga de Primera 2025. Otra cosa es en casa, con su gente, para la UC.

Sin embargo, ir a ver a la Universidad Católica tiene un nuevo peligro. O, por lo menos, eso debe pensar el pequeño Emiliano Milovan, quien no solamente sufrió con el apretado resultado.

Tal como explicó su padre, Jordan Candia, el pequeño hincha sufrió de una fractura que lo llevó directamente al hospital. Y sucedió “por culpa” de un jugador de la Universidad Católica.

Pelotazo que hiere

Fue Tomás Asta-Buruaga el que provocó la fractura de la mano de un pequeño hincha de Universidad Católica, tras pegarle con un pelotazo. El padre lo explicó en redes sociales.

“Ayer, a este niño se le ocurrió ir a ponerse detrás del arco mientras calentaban los jugadores, por supuesto que era una mala idea. Le llegó un pelotazo de Tomás Asta-Buruaga en la mano y aquí estamos: en la clínica esperando“, narró Jordan Candia.

“Este tragicómico accidente terminó de la peor manera. Lamentablemente, después de hacerse radiografías se confirmó lo peor: fractura de radio”, agregó el padre.

“Se fue con un lindo yeso para la casa. Es cadete sub-12 de Deportes Recoleta, va a estar un par de semanas fuera de las canchas”, cerró.

Tomás Asta-Buruaga en acción ante Ñublense

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad Católica?

La Universidad Católica jugará ante Everton de Viña del Mar, en el Sausalito. El duelo será el domingo 19 de octubre, a las 15.00 horas.

