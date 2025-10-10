Universidad Católica sigue al alza en esta Liga de Primera 2025. Los cruzados ahora vencieron por 1-0 a Ñublense y escalaron al segundo puesto del torneo, tomando por ahora ese apetecible Chile 2 para la Copa Libertadores del 2026.

Sin embargo y pese al triunfo, el conjunto de la franja no se vio del todo bien en el Claro Arena. El rendimiento no fue el óptimo, algo que hasta cierto punto preocupa si consideramos la expulsión de Osvaldo Bosso en Ñublense casi apenas iniciado el compromiso.

Esto fue analizado por Daniel Garnero, quien en la conferencia de prensa tras la victoria aseguró que como equipo se confundieron con el hombre de más en la cancha.

La insólita declaración de Garnero

El DT de la UC aseguró que “estoy tranquilo y contento porque ganamos. Eso sí, nos confundió tener un jugador de más. Hacíamos menos esfuerzos y terminamos entregándole el balón al rival. Si con once nos gusta tener la pelota, con diez más todavía”.

“La verdad es que el ritmo te lo da la competencia. Cuando paras tres o cuatro semanas, obviamente que es diferente, pero lo errático que estuvimos no tiene que ver con el parón, y eso no es bueno, porque dejamos el partido abierto”, agregó.

Universidad Católica es por ahora el Chile 2 para la Copa Libertadores 2026. | Foto: Photosport.

En ese sentido, el entrenador afirmó que “este partido era muy importante ganarlo para llegar con grandes aspiraciones a la recta final que se nos viene. Pero si nosotros estamos bien, vamos a poder competir y sacar los resultados que buscamos”.

Para cerrar Garnero se mostró feliz con el debut de Vicente Cárcamo, declarando que “estamos muy contentos con que Vicente tenga la posibilidad de comenzar a participar. Tiene mucho ruido alrededor de él, y eso quizás no es lo mejor. Tiene que ir de a poco; hoy ingresó muy bien y tiene un desequilibrio por encima de la media”.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad Católica?

El próximo partido de los cruzados será ante Everton el domingo 19 de octubre desde las 15:00 horas. Este duelo será válido por la fecha 24 de la Liga de Primera 2025.

