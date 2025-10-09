La Liga de Primera está de vuelta. Tras un largo receso por Fiestas Patrias y el Mundial Sub 20, se reanudó la actividad de la máxima categoría de nuestro balompié, con el duelo pendiente que enfrentaba a Universidad Católica y Ñublense.

Este duelo se iba a jugar originalmente el 6 de agosto en el Estadio Santa Laura; sin embargo, por decisión de la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, se aplazó el encuentro para esta jornada, donde incluso pudo volver a aplazarse, mas finalmente volvió la actividad.

Católica y Ñublense se pusieron al día en Liga de Primera

El desnivel en el encuentro se produjo en el mismísimo comienzo. Al minuto 5, una infracción fuera del área de Osvaldo Bosso contra Cristián Cuevas, provocó la amonestación del defensor visitante; pero intervino el VAR para cambiar la decisión y que los chillanejos se quedaran con un jugador menos.

Acto seguido, Católica se puso en ventaja ante Ñublense. Un preciso tiro libre del venezolano Eduard Bello puso la pelota lejos del alcance del arquero uruguayo Nicola Pérez, para poner el 1-0 que dado el trámite del juego fue clave para el mismo.

Si bien la escuadra de Ronald Fuentes, lejos de resguardarse, salió con todo en busca de revertir su suerte, incluso con opciones que no supo convertir Patricio Rubio, los dirigidos por Daniel Garnero intentó aprovechar los espacios que dejaba el rival para sentenciar el encuentro, sin mayor éxito.

En resumen, lo mejor del juego para Católica fue el marcador final, pues le permite llegar al reinicio del Torneo Nacional con el puesto de Chile 2 para Copa Libertadores 2026 en el bolsillo, dejando atrás a O’Higgins y que obligará a Universidad de Chile a ganar para no perder ese puesto.

¿Cómo quedan en la Tabla de Posiciones?

Gracias a esta victoria, La Franja salta al segundo puesto de la clasificación con 42 puntos y queda a 14 del exclusivo puntero Coquimbo Unido, en carrera por volver a un torneo internacional. Por su parte, los chillanejos caen a la 10° posición con 29 unidades, fuera de la pelea por copas.

¿Cuándo vuelven a jugar?

Ambos equipos retomarán la acción en la jornada 24 en Liga de Primera. En esa instancia, los Diablos Rojos visitarán a Deportes La Serena en el Estadio La Portada el sábado 18 de octubre a las 15:00 horas. Al día siguiente, el domingo 19, a la misma hora, Los Cruzados visitarán a Everton en el Estadio Sausalito.