El partido entre Universidad Católica y Ñublense entró en una zona compleja luego que la Municipalidad de Las Condes pusiera en duda su desarrollo. ¿El motivo? Pues el típico reclamo y preocupación por los vecinos aledaños al recinto.

Por medio de un comunicado Catalina San Martín, alcaldesa de la comuna, afirmó que “es mi deber velar por la integridad y los intereses de los vecinos de la comuna de Las Condes. Por eso estoy solicitando formalmente la suspensión del partido programado para mañana en el Estadio Claro Arena”.

Además, la edil agregó que “evidentemente un día de semana, en horario punta, el entorno del estadio no está preparado para recibir todas las externalidades que implica un encuentro como ese”.

La respuesta de la Delegación Presidencial de la RM

Este comunicado tuvo su rápida respuesta de parte de la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, único ente del Estado que tiene la capacidad de suspender los partidos de fútbol.

De acuerdo a información entregada por ADN Radio, pese la solicitud y reclamos de la Municipalidad de Las Condes, la entidad gubernamental dirigida por Gonzalo Durán ratificó que el encuentro entre cruzados y chillanejos se jugará de todas maneras.

Universidad Católica podrá recibir esta tarde a Ñublense en el Claro Arena, esto a pesar del llano de la Municipalidad de Las Condes. | Foto: Photosport.

El mencionado medio detalló que existe un oficio relacionado con los estacionamientos del recinto, en el cual se coordinó con todas las universidades y la clínica que ocupan esos espacios. De esta manera, se espera lograr un acuerdo para que todo funcione con normalidad.

¿A qué hora jugará Universidad Católica vs Ñublense?

El duelo entre cruzados y chillanejos está pactado para hoy jueves 9 de octubre desde las 20:30 horas en el Claro Arena. Este duelo será válido por la fecha 19 pendiente de la Liga de Primera 2025.