¡Y por largo tiempo! Revelan que Universidad Católica avanza en renovar a 3 de sus figuras

Revelan que figura de la Franja están muy cerca de cerrar su renovación por varías temporadas más.

Por Andrea Petersen

Los Cruzados avanzan con la renovación de sus figuras.
© DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORTLos Cruzados avanzan con la renovación de sus figuras.

Universidad Católica atraviesa un gran momento en el Campeonato Nacional y ya comienza a proyectarse hacia la temporada 2026, con la mirada puesta en las competencias internacionales que podría disputar. Por ello, la dirigencia ha iniciado las negociaciones para asegurar la continuidad de sus grandes figuras.

Los cruzados se ubican en el quinto lugar de la tabla con 29 puntos, posición que, de mantenerse hasta el final del torneo, les otorgaría un cupo directo en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Sin embargo, el equipo se mantiene a solo dos unidades de O’Higgins, actual sublíder del campeonato, lugar que asegura la clasificación a la Copa Libertadores, manteniendo viva la ilusión por ese objetivo.

Los jugadores que se quedan en la UC

Este año son múltiples los jugadores que terminan su contrato con la Franja, entre ellos Gary Medel, Branco Ampuero y Fernando Zampedri, y recientemente se reveló lo que pasará con ellos.

Medel y Zampedri extenderían su vínculo con la UC hasta el 2027/Photosport

La UC y la U están interesados en su fichaje: El goleador que conquistó a dos grandes de Chile

La UC y la U están interesados en su fichaje: El goleador que conquistó a dos grandes de Chile

Según señaló Bruno Sampieri y recoge Punto Cruzado, los tres jugadores tienen conversaciones avanzadas para continuar en el equipo y extenderían su vínculo con los Cruzados hasta finales del año 2017.

Durante estos días también se reveló que el jugador Jhojan Valencia estaría cerca de cerrar su renovación con el equipo tras cumplir los objetivos y posicionarse como una de las figuras del equipo.

Mientras que quienes habrían cerrado sus renovaciones son Vicente Bernero y Daniel González, que según revela Punto Cruzado, seguirán en el equipo por al menos 1 y dos años respectivamente.

