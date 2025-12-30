Es tendencia:
Ñublense se refuerza y tendría listo el fichaje de joya argentina: “Pronto será oficial”

La Longaniza Mecánica está preparando lo que será el 2026 y estaría muy cerca de concretar a promesa argentina.

Por Andrea Petersen

El equipo buscará a un inesperado refuerzo de la Liga Argentina.
El Mercado de Fichajes ya está en movimiento y los clubes comienzan a armar sus planteles para la próxima temporada, siendo uno de ellos Ñublense, club que pasó por tensos momentos en el Campeonato Nacional donde terminó en la décima posición y no logró clasificar a ninguna competición internacional.

Según revelan desde el otro lado de la cordillera, la Longaniza Mecánica puso sus ojos en el delantero Franco Rami, de Belgrano de Córdoba.

El Jugador no ha tenido una buena temporada con el conjunto Pirata, por lo que pasó a préstamo a Aldosivi, disputando 19 encuentros y convirtiendo en 3 oportunidades.

El medio Rincón del Rojo indicó que “el delantero argentino de 22 años, Franco Rami, está a una firma de ser nuevo jugador de Ñublense. El ‘9’ partirá a préstamo desde Belgrano para vestir la casaquilla de los Diablos Rojos de Chile. Muy pronto será oficial”.

Ñublense prepara el 2026

La Longaniza Mecánica ya comenzó a reforzar la próxima temporada y anunció importantes fichajes, entre ellos el esperado regreso del volante Manuel Rivera.

El jugador de 29 años jugó en Ñublense entre las temporadas 2021 y 2024, disputando el 2025 con Deportes La Serena y para este 2026 se convirtió en el cuarto refuerzo del cuadro de Chillán.

Mercado de pases: Ñublense sorprende a sus hinchas con el retorno de Manuel Rivera

“El volante, con más de 100 partidos en los Diablos Rojos, volverá a vestir nuestros colores tras su paso por la Cuarta Región. ¡Bienvenido nuevamente a Chillán, Manu!

Al jugador se suman las llegadas de Carlos Salomón, Hernán Muñoz y Joaquín González. El club también selló la continuidad de Sebastián Valencia y Gabriel Graciani.

Pero entre las salidas, se encuentra la de Patricio Rubio, quien disputó 26 partidos con la camiseta roja, anotando en 6 oportunidades y dando 4 asistencias, pero no fue renovado para la temporada 2026.

