Audax Italiano vive días de profunda reestructuración tras confirmarse la salida de varias de sus máximas estrellas de la campaña 2025. El primer golpe para el cuadro de La Florida es, sin duda, la partida de Eduardo Vargas, quien regresaría a la Universidad de Chile. A él se sumó la salida confirmada de Leonardo Valencia y, recientemente, el adiós de Lautaro Palacios, delantero argentino de 30 años.

Es justamente este último quien hace noticia. Así es, porque el atacante, con pasos previos por Unión San Felipe y Coquimbo Unido, puso fin a su segunda etapa en el elenco audino y de acuerdo a la información compartida por el sitio partidario Rincón del Rojo, Palacios ya se encuentra en conversaciones avanzadas con Ñublense , conjunto que busca con urgencia un “9” tras la partida de su goleador histórico, Patricio Rubio.

Lautaro Palacios negocia con Ñublense para 2026

A través de su cuenta de Instagram (@rincondelrojo.cl), el mencionado sitio adelantó que el ariete trasandino es la prioridad para la próxima temporada.

Al respecto, agregaron que: “Desde la dirigencia roja verían con buenos ojos la llegada del atacante, quien cuenta con experiencia en el fútbol chileno” . Si bien precisaron que “no existe un acuerdo cerrado”, confirmaron que “las partes ya habrían iniciado contactos preliminares” y que se está a la espera de que las negociaciones avancen para definir el futuro de Palacios en las próximas semanas.

Los números de Palacios este 2025

Los números de Lautaro Palacios durante este 2025 arrojan un total de 32 partidos disputados: 26 por el Campeonato Nacional y 6 por Copa Chile, registrando un total de 6 goles (5 por torneo y uno por Copa).

No obstante, su segunda rueda no fue la ideal. Tras el mediático arribo de Eduardo Vargas a la ofensiva de Audax, Palacios perdió protagonismo en el once titular y su cuota goleadora disminuyó: solo convirtió un gol desde el mes de julio en adelante, llegando a encadenar hasta once compromisos consecutivos sin marcar. Ahora, el argentino buscaría en Chillán la oportunidad de recuperar su mejor versión frente al arco.