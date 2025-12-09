Audax Italiano logró la esperada clasificación a la próxima edición de la Copa Sudamericana y, pensando en ese desafío, los itálicos ya están pensando en el plantel con el que enfrentarán la próxima temporada con grandes cambios.

Tras la salida de Leonardo Valencia, quien fue el gran goleador del equipo, y Alexis González, quien regresa a River Plate tras el préstamo y Jorge Espejo, al no ejecutar su opción de compra, se suma la salida de otro histórico del club para la próxima temporada.

La otra salida que impacta a Audax Italiano

Acorde a lo que revela Tano Noticias, Lautaro Palacios dejará el club a fin de año. “Según la información que manejamos, el delantero argentino cerrará su ciclo en el “Tano” luego de varios años ligados al club”.

Añadiendo que el club buscará una restructuración en ataque y la salida de Lautaro impactará en la reformación del plantel. “Abre un cupo ofensivo importante pensando en el nuevo proyecto deportivo”, señala el medio.

El delantero de 30 años disputó 26 partidos en la liga de Primera y anotó en 5 oportunidades esta temporada, donde recientemente celebró 100 partidos con la camiseta de Audax.

“Es un orgullo tremendo, cuando llegue no me imagine todo lo que podría llegar a lograr en este club y bueno, totalmente agradecido de la institución, el hincha y obviamente mis compañeros”, comentó en conversación con Radio ADN.

La carrera de Lautaro Palacios

El jugador argentino comenzó su carrera en Defensores de Cambaceres el 2018, para luego llegar a Chile para sumarse a Unión San Felipe.

Tras un préstamo por Coquimbo Unido, el jugador trasandino fichó por Audax Italiano el 2021. El 2022 tuvo un breve paso por Al Adalah de Arabia Saudita, regresando a La Florida el 2023.

