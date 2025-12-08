Eduardo Vargas cerró la temporada en gran forma, luego de marcar el primer tanto en la victoria de Audax Italiano por 2-1 contra Colo Colo, en el estadio Monumental.

Un tanto que fue especial y que tuvo una llamativa celebración ante los hinchas albos, donde les mostró el tatuaje con la insignia de Universidad de Chile que tienen en el brazo.

Una celebración importante, porque si bien ya estaban clasificados a la Copa Sudamericana 2026, los de La Florida pudieron cerrar una buena temporada con un gran triunfo en el Monumental.

Por lo mismo, Vargas tuvo un momento de festejo también en sus redes sociales, con un particular posteo el que incluso acompañó con música de Jere Klein, para cerrar su año.

Eduardo Vargas cerró la temporada triunfando en el Monumental. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

¿Qué dijo Eduardo Vargas?

No hay dudas de que el mercado de fichajes que abre tendrá como protagonista a Eduardo Vargas y la gran opción de retornar a Universidad de Chile, por el gran cierre de temporada en Audax Italiano.

Su celebración en el estadio Monumental ante Colo Colo sirvió para volver a encender esa ilusión en los azules, quienes esperan la conformación del nuevo plantel.

Por lo mismo, Vargas agradeció en sus plataformas digitales lo vivido en estos meses con Audax, donde publicó las fotografías de la celebración ante los albos como un gran cierre.

“Cerrando la temporada con una gran victoria”, escribió, lo que fue respondido con corazones por su pareja, además que sus compañeros de Audax le agradecieron.

Revisa el posteo: