“Siento que a veces…”: la advertencia de Waldo Ponce a Eduardo Vargas en U. de Chile

El histórico defensor analizó el probable regreso del Turboman al Romántico Viajero para la temporada 2026.

Por César Vásquez

Waldo Ponce jugó con Eduardo Vargas en la selección chilena.
Universidad de Chile estaría muy cerca de amarrar el regreso de Eduardo Vargas. Esta noticia es muy esperada por los hinchas azules, así como también por Waldo Ponce.

Turboman dejó una profunda huella en su primer paso, donde fue la gran figura de la conquista de la Copa Sudamericana 2011. Por diversos motivos su regreso no se había podido dar, pero todo indica que en el 2026 podrían volver a unir sus caminos.

La postura de Ponce por la vuelta de Vargas

Waldo Ponce, un histórico de Universidad de Chile, celebra el probable retorno de Eduardo Vargas al club. El Romántico Viajero ya perdió a Lucas Di Yorio y Nicolás Guerra, por lo que necesita reforzar su ataque.

“La U necesita delanteros, por los dos que ya se fueron. Eduardo está pintado para la U, es su casa, donde se siente cómodo. Es un tipo que todavía puede entregar mucho”, explicó Ponce a Radio ADN.

Si bien Ponce es optimista por la vuelta de Vargas, hizo una sincera reflexión. El ex defensa aseguró que muchas veces los jugadores mayores no son realistas sobre la participación que deben tener en cancha. Turboman ya tiene 36 años.

Lo que sí siento que a veces nos cuesta entender, cuando los futbolistas estamos más grandes, son los minutos que nos merecemos o los minutos que estamos dispuestos a jugar según nuestras capacidades”, explicó Waldini.

Waldo Ponce ganó 3 títulos en U. de Chile. Imagen: Photosport

Eduardo Vargas tuvo un 2025 donde no jugó mucho en Nacional, y en Audax Italiano fue de menos a más, marcando 5 goles y entregando 2 asistencias en 15 partidos. Incluso, le anotó a Colo Colo el tanto que los dejó sin Copa Sudamericana.

Creo que Vargas sí sería un aporte estando en la U, más siendo un tipo que es hincha y siente la camiseta, y eso también es importante a la hora de jugar. La U necesita un delantero y Vargas es el tipo indicado para ese puesto“, cerró el mundialista en Sudáfrica 2010.

