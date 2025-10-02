Se repite la historia: los ex futbolistas Gonzalo Jara y Waldo Ponce tuvieron su debut como actores y fue en la teleserie recién estrenada de Mega, Reunión de Superados, en el que los jugadores retirados tuvieron un breve pero simpático cameo.

Para poner en contexto, el actor Claudio Castellón interpreta a Héctor Núñez, un futbolista ficticio de la generación dorada de la selección chilena, claro que en la historia también es bicampeón de América.

El personaje Tito Núñez integra en la comedia, casi como tutti frutti, características, datos y episodios de varios de los ahora ex astros de La Roja, rozando historias de Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Gary Medel, Eduardo Vargas o Jorge Valdivia.

ver también A espera de la revancha entre U de Chile y Alianza: Jara recuerda sabroso entrenamiento de penales con Bielsa

La escena de Jarita y Waldo en la teleserie Reunión de Superados

Volviendo a lo importante, en el quinto capítulo Tito Núñez acude a la reinauguración del gimnasio de Pilar Rodríguez (Paloma Moreno), acompañado de varios amigos, entre ellos el Gonzalo Jara y Waldo Ponce reales, más un doble de Arturo Vidal.

Tweet placeholder

Waldini pasa un poquito más desapercibido, pero Tito Núñez lanza la presentación de Jarita: “acá tenemos a las murallas de la selección chilena. (…) Ojo con este, la bestia negra de los charrúas, bicampeón“, dice el personaje de Claudio Castellón recordando el famoso dedo a Edinson Cavani.

Publicidad

Publicidad

El doble que representa a Vidal intenta pasar rápido, pero Tito Núñez lo sube arriba del columpio parodiando la personalidad del King: “a este me lo cuidan… contrólate“.

ver también “Ha hecho un buen Mundial”: Gonzalo Jara salva a una de las figuras de Chile Sub 20

Cabe recordar que antes, Frank Lobos, Manuel Neira y Héctor Tapia y hasta Elías Figueroa tuvieron apariciones en la teleserie Rompecorazón de TVN, emitida en 1994 poco después del tercer lugar conseguido por la selección chilena sub 17 en el Mundial de Japón 1993.