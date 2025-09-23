Los penales se toman la palestra del fútbol chileno. Es que Universidad de Chile recibe a Alianza Lima este jueves, por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Los azules llevan con leve ventaja pero…

El empate sin goles de la ida en Perú significa que ante una nueva igualdad el clasificado a semifinales saldrá de definición por penales.

Y en TNT Sports, el ex Universidad de Chile y bicampeón de América con La Roja, Gonzalo Jara, recordó cómo entrenaban los penales con la selección chilena de Marcelo Bielsa.

“¿Te acuerdas cómo nos hacía entrenar Bielsa los penales?“, dijo Jara a Carlos Villanueva en el Programa Pelota Parada. “No”, contestó el Piña. “Él nos hacía decir dónde iba a ir el penal, el arquero sabía“, explicó el ex defensa.

ver también ¿Definición a penales entre U de Chile y Alianza? Mientras Castellón ataja 7, Viscarra registra…

Bielsa y los penales en La Roja: avisar dónde iban a patear

“Por ejemplo yo decía le voy a pegar a la derecha, arriba… y ahí había que patear. El portero sabía, pero no podía salir antes. De esa manera estaba el margen mínimo, aunque después se suman las circunstancias del público, la presión y el momento“, concluyó Jara.

La U se verá las caras con Alianza por la revancha: ¿habrá penales? Jara recuerda cómo los entrenaban con Bielsa.

Publicidad

Publicidad

Por su parte, Villanueva reflexionó recordando que ahí pudieron estar los cimientos de los títulos continentales de Chile, derrotando a Argentina dos veces por penales con Bravo como figura.

“Cuántas definiciones a penales disputaste… sabiendo los muchachos que estaba Claudio Bravo en el arco. ‘Nosotros tenemos que hacer los goles y alguno va a tapar Claudio’, tenían que pensar los jugadores”, sentenció el Piña.

ver también ¡Notable! Gustavo Álvarez terapéa a U de Chile con profunda reflexión para la revancha contra Alianza

La U recibe a Alianza Lima este jueves 25 de septiembre, desde las 21:30 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo. Cualquier triunfo mete a los azules en semifinales.

Publicidad