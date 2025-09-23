Gustavo Álvarez habló en Universidad de Chile a espera del trascendental partido de los azules, este jueves contra Alianza Lima en Coquimbo, por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El DT del Chuncho no se confía ni tampoco se desespera pensando en buscar el gol que nivele la llave a su favor tras el empate sin goles de la ida en Perú. Asimismo, el técnico se saca la presión y toma con un privilegio la posibilidad de meter a la U en una nueva semifinal de torneo internacional.

“La gestión de emociones en un plantel, a mi criterio, la defino con una sola palabra: equilibrio. Cuando pierdes tienes que estar equilibrado con la autocrítica de la derrota, y cuando toca ganar hay que tener los pies en la tierra para no ser vanidosos ni enamorarnos de nosotros mismos. Hay que pensar en grande como sinónimo de grandeza, para mí la grandeza es tener las máximas aspiraciones sin sacar los pies en la tierra. Humildad más grandeza, para mí es igual a equilibrio“, fue la profunda reflexión de Álvarez.

Agrega que “desde el primer día en el club definí mi propuesta y modelo de juego como protagonista: intentar manejar la pelota, atacar, ser dueños de las acciones. Y al mismo tiempo para mí es una forma de pensar, que se vincula con el carácter. Yo defino carácter como el inicio de los pensamientos que se transforman en acciones, y esas acciones en hábitos, los hábitos en conductas y la suma de conductas en carácter“.

Álvarez: la U dueña de su propio destino con un privilegio

“Me parece que las personas y equipos con carácter son dueños de su destino, para bien o para mal. Con nuestros errores o aciertos, si proponemos podemos acertar o equivocarnos, pero seremos dueños de nuestro destino. Eso lo vinculo con lo que me dicen: que la llave depende de nosotros“, complementó.

Añade que “no es solamente la filosofía para esta llave, es desde que llegué a la U. Ir a buscar los tres puntos, ser protagonistas y, cuando miremos atrás, tener la tranquilidad que dimos todo y tuvimos la actitud y carácter para ser protagonistas”.

El entrenador de los universitarios expone que “ahí vamos a la interpretación de presión. Para mí presión es la necesidad de satisfacer expectativas ajenas, de terceros. Y eso está fuera de nuestro alcance. Si uno va por la vida tratando de satisfacer a terceros es angustiante, es difícil. No hay mejor presión que la propia por crecer y mejorar. Y si te alejas de la escena y la miras en perspectiva, más que presión es un privilegio“.

“Me dices que con un resultado podemos meter a la U en una semifinal de Copa Sudamericana, y que nuestros nombres estén relacionados a ese logro… cuántos jugadores, clubes, hinchas querrían estar en nuestro lugar. Lo tomamos con responsabilidad, pero sabiendo que es una gran oportunidad y un privilegio“, sentenció Gustavo Álvarez.

